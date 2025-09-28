Julio Rodríguez: «Jugar por jugar: Una necesidad vital para niños y adultos»

La psicología y la biología genética se unirán en la conferencia-proyección-coloquio «Jugar por jugar: Una necesidad vital para niños y adultos», en la que Julio Rodríguez defenderá el juego como una forma esencial de aprender, crecer y conectarse.

— Interviene: : Julio Rodríguez (psicólogo; biólogo genetista), el viernes, día 24 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Diana Rodríguez (psicóloga).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.