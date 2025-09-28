José Miguel Parra: «Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo»

El doctor en Historia Antigua José Miguel Parra relatará«Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo». Parra desvelará varios aspectos del mundo faraónico, todos igual de fascinantes y seguramente poco conocidos por el público.

— Interviene: José Miguel Parra (doctor en Historia Antigua), el viernes, día 3 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Rubén Rey (periodista de Onda Cero).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.