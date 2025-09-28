Viernes 3
José Miguel Parra: «Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo»
Fecha: Viernes, 3 de octubre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
El doctor en Historia Antigua José Miguel Parra relatará«Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo». Parra desvelará varios aspectos del mundo faraónico, todos igual de fascinantes y seguramente poco conocidos por el público.
— Interviene: José Miguel Parra (doctor en Historia Antigua), el viernes, día 3 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Rubén Rey (periodista de Onda Cero).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche