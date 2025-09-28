Giles Tremlett: «Franco. El dictador que moldeó a un país a su imagen y semejanza»

El periodista e historiador Giles Tremlett abordará la figura de «Franco. El dictador que moldeó un país a su imagen y semejanza». Una mirada rigurosa, crítica y profundamente documentada a Franco en el 50 aniversario de su muerte.

— Interviene: Giles Tremlett (periodista e historiador), el lunes, día 6 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Luis Velasco (profesor de Historia Contemporánea en la UVigo).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.