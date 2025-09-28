Mércores 1
Fernando Castro Paredes: «O lanzador de coitelos. Un thriller literario sobre a liberdade e a memoria»
Fecha: Mércores, 1 de outubro
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
El mes arranca con literatura gallega de la mano del escritor Fernando Castro Paredes, Premio Galaxia de Novela 2025. Su intervención se titula «O lanzador de coitelos. Un thriller literario sobre a liberdade e a memoria».
— Intervén: Fernando Castro Paredes (Premio Galaxia de Novela 2025), o mércores, día 1 de outubro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presentan: Marcos Calveiro (director de Edicións de Editorial Galaxia) e Carolina Sertal (xornalista de FARO DE VIGO).
Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche