Emilio Grandío: «La España espiada. Redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial»

El catedrático de Historia Contemporánea Emilio Grandío disertará sobre «La España espiada. Redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial». Grandío expondrá el papel de España como tablero de ajedrez y nido de espías durante el conflicto mundial.

— Interviene: Emilio Grandío (catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago), el lunes, día 27 de octubre a las 8 de la tarde en el en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Antonio Giráldez (miembro fundador del IEV; coordinador de actividades del FÓRUM DEL IEV).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.