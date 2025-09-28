Lunes 27
Emilio Grandío: «La España espiada. Redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial»
Fecha: Lunes, 27 de octubre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
El catedrático de Historia Contemporánea Emilio Grandío disertará sobre «La España espiada. Redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial». Grandío expondrá el papel de España como tablero de ajedrez y nido de espías durante el conflicto mundial.
— Interviene: Emilio Grandío (catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago), el lunes, día 27 de octubre a las 8 de la tarde en el en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Antonio Giráldez (miembro fundador del IEV; coordinador de actividades del FÓRUM DEL IEV).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche