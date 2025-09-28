Elvira Roca Barea: «Cornelia. La mujer que educó a héroes y desafió al Senado romano»

Elvira Roca Barea, doctora en Literatura Medieval, rescatará la figura de «Cornelia. La mujer que educó a héroes y desafió al Senado romano». Fue la primera dama romana a quien se erigió una estatua en el Foro, y su fama llevó a un faraón egipcio a pedir su mano.

— Interviene: Elvira Roca Barea (licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica; doctora en Literatura Medieval), el miércoles, día 29 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Jesús G. Maestro (catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la UVigo; colaborador de FARO DE VIGO).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.