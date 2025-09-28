Venres 31
Diana Vilas Meis, Sara Alonso Pimentel e María Victoria Carballo Calero: «Castelao en feminino»
Data: Venres, 31 de outubro
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
Tres expertas en arte e historia, Diana Vilas Meis, Sara Alonso Pimentel y María Victoria Carballo-Calero, hablarán de «Castelao en feminino». Analizarán la obra y la vida de Castelao desde diferentes ángulos y una perspectiva de género.
— Interveñen: Diana Vilas Meis (doutora en Historia e Arte); Sara Alonso Pimentel (profesora e catedrática no IES Castelao de Vigo) e María Victoria Carballo Calero (catedrática de Historia da Arte da UVigo; académica da Real Galega de Belas Artes; decana da Facultade de Historia da UVigo), o venres, día 31 de outubro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Carolina Sertal (xornalista de FARO DE VIGO).
Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.
