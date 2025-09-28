Ángeles Caballero: «Orfidal y Caballero. Una crónica del caos doméstico y mental de la vida moderna»

La periodista Ángeles Caballero reflexionará sobre la ansiedad, el ritmo frenético y las contradicciones de la vida actual en su intervención titulada «Orfidal y Caballero. Una crónica del caos doméstico y mental de la vida moderna».

— Interviene: Ángeles Caballero (periodista), el lunes, día 13 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Iria Lagarón (periodista de TVG).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.