Abril Camino: «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade durante o franquismo»

La ganadora del Premio Xerais de Novela 2025, Abril Camino, introducirá su obra a lo largo de la charla titulada «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade durante o franquismo».

— Intervén: Abril Camino (Premio Xerais de Novela 2025), o mércores, día 22 de outubro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Fran Alonso (director de Edicións Xerais) e Mar Mato (xornalista de FARO DE VIGO).

Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.