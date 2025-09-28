Mércores 22
Abril Camino: «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade durante o franquismo»
Data: Mércores, 22 de outubro
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
La ganadora del Premio Xerais de Novela 2025, Abril Camino, introducirá su obra a lo largo de la charla titulada «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade durante o franquismo».
— Intervén: Abril Camino (Premio Xerais de Novela 2025), o mércores, día 22 de outubro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presentan: Fran Alonso (director de Edicións Xerais) e Mar Mato (xornalista de FARO DE VIGO).
Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.
