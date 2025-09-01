Miércoles 10
Rodrigo Cortés y Tomás Hijo: «La piedra blanda. Un homenaje al origen de todos los libros»
Fecha: Miércoles, 10 de septiembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
El escritor y cineasta Rodrigo Cortés y el ilustrador Tomás Hijo abordarán «La piedra blanda. Un homenaje al origen de todos los libros», una fábula gráfica única, una novela enteramente tallada que es también un homenaje al misterio y la fascinación de que están hechos los árboles del bosque.
— Intervienen: Rodrigo Cortés (escritor y cineasta); y Tomás Hijo (ilustrador), el miércoles, día 10 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Rafa Valero (periodista).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
