Rodrigo Cortés y Tomás Hijo: «La piedra blanda. Un homenaje al origen de todos los libros»

El escritor y cineasta Rodrigo Cortés y el ilustrador Tomás Hijo abordarán «La piedra blanda. Un homenaje al origen de todos los libros», una fábula gráfica única, una novela enteramente tallada que es también un homenaje al misterio y la fascinación de que están hechos los árboles del bosque.

— Intervienen: Rodrigo Cortés (escritor y cineasta); y Tomás Hijo (ilustrador), el miércoles, día 10 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Rafa Valero (periodista).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.