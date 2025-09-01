Pedro Piqueras: «Cuando ya nada es urgente. Una reflexión sobre la importancia de llegar, estar y saber irse»

En la charla-coloquio titulada «Cuando ya nada es urgente», Pedro Piqueras, uno de los periodistas más importantes y queridos de España, ofrecerá una lectura emocional con aprendizajes, reflexiones sobre la verdad y la mentira, y anécdotas de su larga y prolífica carrera periodística.

— Interviene: Pedro Piqueras (periodista), el lunes, día 22 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Manuel Villanueva (periodista).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.