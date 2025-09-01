Lunes 15
Odile Rodríguez de la Fuente: «Somos naturaleza. Una invitación a disfrutar y a conservar nuestro planeta»
Fecha: Lunes, 15 de septiembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
«Somos naturaleza. Una invitación a disfrutar y a conservar nuestro planeta» es el título de la charla-coloquio de la bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente. Realizará un recorrido fascinante en el que explicará cómo apareció y evolucionó la vida hasta el momento actual.
— Interviene: Odile Rodríguez de la Fuente (bióloga; divulgadora científica), el lunes, día 15 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Patricia Sánchez (doctora en Comunicación y Sostenibilidad).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
