Odile Rodríguez de la Fuente: «Somos naturaleza. Una invitación a disfrutar y a conservar nuestro planeta»

«Somos naturaleza. Una invitación a disfrutar y a conservar nuestro planeta» es el título de la charla-coloquio de la bióloga y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente. Realizará un recorrido fascinante en el que explicará cómo apareció y evolucionó la vida hasta el momento actual.

— Interviene: Odile Rodríguez de la Fuente (bióloga; divulgadora científica), el lunes, día 15 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Patricia Sánchez (doctora en Comunicación y Sostenibilidad).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.