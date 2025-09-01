Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viernes 19

Juan Vicente Boo: «¡Perspectivas del actual pontificado! León XIV, desafíos y esperanzas»

Fecha: viernes, 19 de septiembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Juan Vicente Boo, invitado del Club Faro.

R. V.

De «Perspectivas del actual pontificado. León XIV, desafíos y esperanzas» disertará el periodista Juan Vicente Boo, escritor de libros sobre los papas y el Vaticano. Fue corresponsal de «ABC» en el Vaticano durante 23 años y voló con los tres últimos papas en 64 viajes internacionales.

— Interviene: Juan Vicente Boo (periodista y escritor de libros sobre los papas y el Vaticano), el viernes, día 19 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Tesa Díaz-Faes (presidenta de Dircom Galicia).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

