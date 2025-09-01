Viernes 19
Juan Vicente Boo: «¡Perspectivas del actual pontificado! León XIV, desafíos y esperanzas»
Fecha: viernes, 19 de septiembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
De «Perspectivas del actual pontificado. León XIV, desafíos y esperanzas» disertará el periodista Juan Vicente Boo, escritor de libros sobre los papas y el Vaticano. Fue corresponsal de «ABC» en el Vaticano durante 23 años y voló con los tres últimos papas en 64 viajes internacionales.
— Interviene: Juan Vicente Boo (periodista y escritor de libros sobre los papas y el Vaticano), el viernes, día 19 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Tesa Díaz-Faes (presidenta de Dircom Galicia).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
