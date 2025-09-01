José Antonio Marina: «La vacuna contra la insensatez. Inmunízate contra la desinformación»

El filósofo, investigador y docente José Antonio Marina ofrecerá la charla-coloquio titulada «La vacuna contra la insensatez. Inmunízate contra la desinformación». Explicará cómo fortalecer el pensamiento crítico y desactivar tópicos que aceptamos como dogmas.

— Interviene: José Antonio Marina (filósofo; investigador y docente), el miércoles, día 24 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Jorge Álvarez Yágüez (catedrático de Filosofía).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.