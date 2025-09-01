Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viernes 12

Jorge Molist: «El Español. Un fascinante viaje al esplendor y las sombras del Imperio español del siglo XVIII»

Fecha: Viernes, 12 de septiembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Jorge Molist

Jorge Molist / Asís G. Ayerbe

R. V.

Jorge Molist, uno de los autores de novela histórica más reconocidos de nuestro país, hablará de «El Español. Un fascinante viaje al esplendor y las sombras del Imperio español del siglo XVIII». Su última novela, la más ambiciosa, está inspirada en un personaje real que pasó a la Historia con el sobrenombre de «El Español».

— Interviene: Jorge Molist (escritor), el viernes, día 12 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Rubén Rey (periodista de Onda Cero).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

