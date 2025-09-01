Viernes 12
Jorge Molist: «El Español. Un fascinante viaje al esplendor y las sombras del Imperio español del siglo XVIII»
Fecha: Viernes, 12 de septiembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo
Jorge Molist, uno de los autores de novela histórica más reconocidos de nuestro país, hablará de «El Español. Un fascinante viaje al esplendor y las sombras del Imperio español del siglo XVIII». Su última novela, la más ambiciosa, está inspirada en un personaje real que pasó a la Historia con el sobrenombre de «El Español».
— Interviene: Jorge Molist (escritor), el viernes, día 12 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Rubén Rey (periodista de Onda Cero).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Aguacates, ¿el negocio del futuro?
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Iberdrola deja en el aire la construcción en Galicia del mayor almacén eléctrico