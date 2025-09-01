Jorge Molist: «El Español. Un fascinante viaje al esplendor y las sombras del Imperio español del siglo XVIII»

Jorge Molist, uno de los autores de novela histórica más reconocidos de nuestro país, hablará de «El Español. Un fascinante viaje al esplendor y las sombras del Imperio español del siglo XVIII». Su última novela, la más ambiciosa, está inspirada en un personaje real que pasó a la Historia con el sobrenombre de «El Español».

— Interviene: Jorge Molist (escritor), el viernes, día 12 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Rubén Rey (periodista de Onda Cero).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.