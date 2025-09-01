Daniel Tubau: «Siete maneras de ser feliz según los filósofos clásicos»

El filósofo Daniel Tubau glosará «Siete maneras de ser feliz según los filósofos clásicos», siete caminos propuestos por las grandes escuelas de la Antigüedad: el platonismo, el epicureísmo, el aristotelismo, el estoicismo, el hedonismo, el escepticismo y el materialismo.

— Interviene: Daniel Tubau (filósofo), el lunes, día 29 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Manuel Fortes Torres (catedrático de Filosofía (jubilado) y doctor en Filosofía).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.