Lunes 29

Daniel Tubau: «Siete maneras de ser feliz según los filósofos clásicos»

Fecha: lunes, 29 de septiembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), Vigo

Daniel Tubau, invitado en el Club Faro.

R. V.

El filósofo Daniel Tubau glosará «Siete maneras de ser feliz según los filósofos clásicos», siete caminos propuestos por las grandes escuelas de la Antigüedad: el platonismo, el epicureísmo, el aristotelismo, el estoicismo, el hedonismo, el escepticismo y el materialismo.

— Interviene: Daniel Tubau (filósofo), el lunes, día 29 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Manuel Fortes Torres (catedrático de Filosofía (jubilado) y doctor en Filosofía).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

