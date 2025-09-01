Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero: «Descubriendo a Cajal. Un recorrido por la vida del mayor referente de la historia de la ciencia española»

En la conferencia-coloquio titulada «Descubriendo a Cajal», Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero, ambas divulgadoras en el espacio «Los Nobel en Radio5», de RNE, recorrerán la inspiradora vida del que aún hoy es el neurocientífico más citado del mundo y, sin duda, el mayor referente de la historia de la ciencia española.

— Intervienen: Belén Yuste (responsable del Área de Cultura y Ciencia del Hospital 12 de octubre; escritora y divulgadora Científica; codirectora de “Los Nobel en Radio5” de RNE) y Sonnia L. Rivas-Caballero (codirectora de “Los Nobel en Radio5” de RNE; escritora; musicóloga), el lunes, día 8 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Diego Gómez (abogado).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.