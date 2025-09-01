Ana Marcos: «A mí no me ha pasado nada. Por qué normalizamos la violencia sexual contra las mujeres»

La periodista Ana Marcos, una de las autoras de la investigación periodística de «El País» sobre los abusos en el cine español, protagonizará la charla titulada «A mí no me ha pasado nada. Por qué normalizamos la violencia sexual contra las mujeres».

— Interviene: Ana Marcos (periodista), el miércoles, día 17 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Beatriz Romero (politóloga; feminista; activista Body Positive).

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.