Invitados de junio en el Club Faro.

El Club FARO inicia mañana su programación de junio. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

El escritor y periodista gallego Manuel Jabois hablará de «La víspera», su nueva novela. Tras el éxito de «Mirafiori», Jabois narra la fascinante relación entre una madre y su hijo. Una familia sobrevive si no se hace preguntas.

La farmacéutica, nutricionista y divulgadora Marián García, conocida como Boticaria García, hablará de «Mujeres de hierro. Un plan eficaz para tu salud a partir de los cuarenta». Propondrá transformar la perimenopausia y la menopausia con hábitos estrella de alimentación y ejercicio.

«Miguel Costas. Memorias supervivientes de un Siniestro Total» es el título de la charla-coloquio que ofrecerán el músico y compositor y Renato Landeira, abogado, periodista y escritor. Costas acaba de publicar «¡Esas palmas, coño!», relato en primera persona de una de las leyendas del punk español.

«Hay que destruir a Cartago. Una mirada literaria y crítica de la actualidad» será el título de la charla-coloquio de Antón Beiras Cal, economista, abogado y colaborador de FARO DE VIGO, donde analiza la actualidad política, económica y social con pulso literario, reflexión crítica y fina ironía.

Selena Millares, filóloga, poeta, narradora, ensayista y catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid, hablará de «Al calor de tu nombre. Una novela sobre el exilio, el amor y la violencia política». En ella rescata la figura de José Almoina, un republicano gallego que huye durante la Guerra Civil.

«Daré el cielo por ti. Una intriga histórica en los últimos años de la Orden del Temple» es el título de la Conferencia-proyección-coloquio del escritor Jorge Molist. Su última novela es un apasionante thriller histórico que habla de la fe y la lealtad, pero también de la fuerza del amor y los lazos que nos atan al pasado.

La youtuber y empresaria Irene Nortes hablará de «Hydra. La historia que retrata la ansiedad y la presión de toda una generación». Con más de 300.000 seguidores en sus redes sociales, Nortes ha escrito una novela sobre la necesidad de parar, el burnout en jóvenes, la amistad, la pérdida y la reconexión con quienes somos en realidad.

De «La chica más lista que conozco. Una novela de crecimiento y desilusión» hablará la escritora y filósofa Sara Barquinero. Tras el fenómeno de «Los escorpiones», ha construido una bulliciosa novela de campus, un manual de supervivencia universitario que aborda también las complejidades del consentimiento y los límites del Me Too.

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Por último, el periodista Enrique Murillo disertará sobre «Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición». Contará cómo es de verdad el mundo de la edición, cómo funciona su trastienda, qué pasa en los comités editoriales y en los consejos de administración, qué ocurre con los derechos de autor, con los premios llamados literarios… n