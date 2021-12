“En Gran Sol hay que tener una fortaleza mental extraordinaria para soportar todos los días lo que se nos mueve dentro de los parietales, tonterías, estupideces, ideas. Hay que estar muy bien anclado de ánimo para soportar un día en ese caladero. Por eso les tengo tanta admiración, porque la cabeza de un marinero es muy profunda”. Este fue uno de los muchos alegatos en honor de los marineros de uno de los caladeros más difíciles del mundo que lanzó ayer en Club FARO el escritor y periodista Antonio Lucas. Entre los asistentes se encontraba la gallega Elena Espinosa, exministra de Pesca.

Presentado por su amigo Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Telecinco y Mediaset España, Antonio Lucas añadió que estos pescadores “no celebran cumpleaños casi nunca; las Navidades, malamente”.

Durante la charla que mantuvieron, ambos fueron largando redes de palabras para presentar “Buena mar” (Alfaguara), la primera novela de Lucas, en la que ficciona con base real su travesía de 21 días a bordo de un arrastrero gallego, el Nuevo Confurco, en 2018, si bien en el libro lo denomina Carrumeiro.

El autor recordó que “este es un mar que no tiene nada que ver con el mar literario de Homero; no quiere ni poetas ni héroes porque con todos hace lo mismo: náufragos. A mí, me parece un mar poco recomendable. Para estar en él, uno tiene que saber que hay un juego con la vida muy fuerte. Es lo que hacen estos hombres”.

Respecto a la verbalización de la muerte solo como mera posibilidad, Antonio Lucas reconoció que “ellos esquivaban” hablar del tema, lo que acabó por entender: “Tú no puedes estar pensando en esquivar una tragedia cuando vives permanentemente en el centro del drama que es como viven ellos”.

El escritor y periodista de “El Mundo” ofreció también una reflexión de gran calado: “De los trabajos legales, el más penoso es el del marinero de altura en general; pero el de Gran Sol es un mar destemplado, al que uno no le puede sacar una proteína de belleza que aparentemente tiene”.

Manuel Villanueva, por su parte, alabó la novela por su lirismo y por “viaje intenso” que revela. También aprovechó para recordar que le había desaconsejado a Lucas enrolarse en una marea en dicho caladero, ya que allí fue donde falleció en un barco su hermano Agustín el 1 de agosto de 1986.

Precisamente, fue esa historia la que movió a Lucas –según él mismo confesó– a realizar el mismo viaje, conocer el mismo lugar que Agustín “como necesidad de vengar la memoria de un amigo a través de una persona interpuesta, que es la aventura malogrado de su hermano”.

El autor resaltó que los pescadores de Gran Sol “son hombres que no juegan con lo innecesario. Todo lo que sucede en un barco es peligroso, todo lo que sus cabezas carburan tiene que ver con lo esencial que es la familia y el regreso a casa enteros”.

En el coloquio de ayer en Club FARO, Lucas también se refirió a la despedida de la tripulación cuando él finalizó la marea para regresar a Madrid mientras ellos volvían a subirse al barco para retornar a la faena. “Se pusieron de domingo para ir al MacCarthy´s [el pub marinero de la villa irlandesa de Castletownbere]. Nos contamos las hazañas hasta que Lolo –el patrón, de Cangas– dijo ‘nos vamos’. Esas palabras cayeron como un carámbano. Se acabaron las risas. Esa cofradía de ida de repente volvió en silencio. Al llegar al barco, pensé que nos íbamos a abrazar. No”, recordó.

Todos los marineros se marcharon con su barco sin un adiós y al perderles de vista, Lucas confesó que “me dio un llanto extraordinario, como un niño, no podía parar de llorar por la ira de que esas 11 personas que considero parte de mi vida se iban al peor de los sitios posibles, al espacio más feroz. Me parecía una injusticia”.

Con el tiempo, Lucas –que también tuvo palabras para el marinero Castor y para el cocinero Anxo, entre otros– entendió que “a los marineros no les gusta decir adiós”. Finalmente, detalló que Lolo y aquella tripulación se han quedado en su corazón y que siguen en contacto estrecho.

De hecho, su idea es regresar a Vigo en dos semanas cuando atraque el Nuevo Confurco de la marea para saludar a Lolo y al resto de hombres, al ser esta la última marea del primero quien tiene previsto jubilarse.

Un poeta laureado que se adentró como periodista en el “más salvaje de los caladeros”

Asegura Arturo Pérez-Reverte de “Buena mar”, el debut narrativo de Antonio Lucas –periodista y poeta–, que el autor “demuestra que a veces es preciso viajar a lo más lejano del mar para llegar a los más escondido de uno mismo”. El propio escritor y colaborador de “No es un día cualquiera” ha asegurado en entrevistas que el viaje –que califica de “aventura”– al Gran Sol durante 21 días a bordo de un barco con base en Vigo le “transformó” pero que no lo volvería a repetir. Antonio Lucas (1975) decidió subirse a un arrastrero rumbo al Gran Sol a partir del comentario de un colega periodista, Manuel Villanueva, que le dijo que un hermano había fallecido trabajando en el caladero. La idea primigenia fue realizar una serie de reportajes, publicados por “El Mundo” y en los que subraya que es un caladero “hecho de leyendas intrépidas” a la vez que lo califica de “mar del miedo”, “del más salvaje de los caladeros”. Antonio Lucas, que nació en la capital española en 1975, colabora con la SER y TVE y ha publicado diferentes poemarios. Comenzó en 1996 con “Antes del mundo”. Le siguieron, entre otros, “Lucernario”, “Los mundos contrarios”, “Los desengaños” o “Los desnudos”. Estos títulos le han valido el Premio Ciudad de Melilla, Poesía Generación del 27 o el Ojo Crítico de Poesía.