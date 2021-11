“La última palabra sobre qué queremos ser y a dónde ir la tenemos nosotros”. Fue esta una de las frases que defendió ayer en Club FARO la escritora Julia Navarro que presentó su última novela, “De ninguna parte” (Plaza Janés), en la que acompaña a dos personajes antagónicos: Abir Nasr y Jacob Baudin.

Ambos, tras muchos años, acaban coincidiendo en una Bruselas bajo amenaza terrorista. Abir es el protagonista de los sueños de Jacob ya que este último participó en su servicio militar obligatorio en Israel como soldado en una acción en la que acabaron asesinando a la madre y hermana pequeña de Nasr. Este último jura venganza y trabajará para cumplirla.

Navarro aclaró que “yo no lo justifico, yo explico el por qué”. Reconoció que se ha “metido en la piel de alguien que arrebata la vida a otra persona diferente, lo que no es fácil” y que aún así no quería deshumanizarlo.

Presentada por el periodista Rafa Valero, recordó cómo todos hemos visto a través de los medios “la explosión de violencia” en diferentes ciudades francesas, especialmente París, a cargo de jóvenes inmigrantes o de ascendentes procedentes del Magreb u otras zonas de África.

La escritora de libros como “¿Quién soy yo?” o “La sangre de los inocentes” se preguntó si ese tipo de disturbios son “un problema de orden público o una consecuencia de un problema mayor”. A su juicio, deberíamos reflexionar sobre esos jóvenes del extrarradio parisino “que no quieren ser ciudadanos de segunda”, que “no se sienten de ninguna parte”.

Al respecto, recordó que muchos de ellos se encuentran “con miradas” de desaprobación cuyo significado es “tú no eres de aquí”, aunque hayan nacido en ese mismo país.

Por ello, incidió en que tenemos que analizar “los pormenores de esta sociedad tan compleja” que también encuentra ecos en la nuestra porque “gestionar la vida, las circunstancias, es a veces complicado”.

“Hay millones de personas que no son de ninguna parte, pongámonos de su parte. Imaginemos que somos nosotros los que tenemos que empezar en otro lugar con un código diferente”, porque tenemos que dejar nuestro país, nuestras costumbres, defendió la escritora, con dilatada carrera periodística.

Como ejemplo, puso la vida de Abir “que se ha sentido rechazado, ninguneado” en su etapa adolescente, lo que ha avivado su deseo de “venganza”.

En la historia, Julia Navarro incluye también a los distintos servicios de inteligencia, periodistas, así como a dos chicas que son clave en la historia por su pulso por la libertad: su prima Noura –que intenta ser libre en contra del integrismo religioso de su padre– y Marion, amiga de la prima, y de la que él cae enamorado.

Navarro reconoció que escribe “porque necesito hacerme preguntas sobre la condición humana. El último gran misterio sobre la tierra somos nosotros”. “Precisamente, añadió, ese viaje a los confines de la condición humana es lo que yo hago en mis novelas”.

Añadió también que, a su juicio, “los seres humanos estamos en permanente intento de construcción de nosotros mismos, de ser lo que nos gustaría ser aunque no siempre lo conseguimos”, y esto se puede percibir con los personajes de “De ninguna parte”.

En un punto de la conferencia, disertó sobre “la manipulación del ser humano” al señalar que los que invitan a inmolarse nunca se inmolan sino que intentan convencer a jóvenes, personas “sin asidero” aún, para que lo hagan. “Si no tienes a qué agarrarte, es muy fácil que te fanaticen”, opinó.

Esto no solo ocurre con islamistas, reconoció, sino con otras personas que nos sitúan al borde del abismo –como señaló Valero– para posteriormente ellos no estar allí con nosotros.

Por último, indicó que “los políticos que tenemos son un reflejo de la sociedad”. En cuanto a la ética periodista que también se recoge en el libro –cuando una cadena duda de si dar a conocer o no el comunicado de un grupo terrorista–, Navarro se mostró partidaria “de contarlo todo” y no ocultar datos a la ciudadanía.

“Yo tengo una pésima fama en el gremio de los guionistas”

Julia Navarro es una de las autoras superventas de España. Lo demostró con “Dime quién soy” que Movistar + convirtió en una producción de éxito protagonizada por Irene Escolar, en el papel de Amelia Garayoa, una mujer que vivirá los momentos previos a la Guerra Civil española, la II Guerra Mundial, el desarrollo de la URSS desde el propio Moscú y finalmente el ocaso de la Europa soviética en Berlín. Navarro, que asegura en su web que “escribir es intentar viajar al abismo del alma de los personajes”, firma en su último libro, “Yo tengo una pésima fama en el gremio de los guionistas. Cada vez que leía el guion yo decía no, no, no. Esto pasará por encima de mi cadáver. Pero es distinto el lenguaje audiovisual del escrito. Lo que más me gusta es el periodismo escrito. Reconoció que “cuando una obra se lleva a la pantalla, deja de ser un poco tuya”, no obstante eso no impidió que se “peleara” con cuatro equipos de guionistas de “Dime quién soy”. “Me mostraban guiones en los que yo no reconocía a mis personajes. Los veía desvirtuados. Por ejemplo, Amelia deja a su familia, incluido a su hijo. Un guionista dijo que eso quedaba fatal y que se justificaría poniendo que él (el marido) era un sinvergüenza. Yo me opuse diciendo que ese personaje era un tipo estupendo”, como finalmente quedó.