“Una de las cuestiones fundamentales para luchar contra la pandemia va a ser encontrar sentido a la vida porque así nuestro organismo será resistente frente a enfermedades emocionales y también otras como el cáncer”. Esa es una de las recomendaciones que ofreció ayer a los asistentes al acto del Club FARO el catedrático en Ciencias de la Conducta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo José Antonio Flórez Lozano, que fue presentado por la coach, escritora y maestra de Reiki Paula Garabal.

Flórez, Premio de la Real Academia Nacional de Medicina, autor de varios libros sobre salud y más de 130 trabajos de investigación sobre el sistema nervioso central, y experto en envejecimiento, demencias y estrés, aludió a la película “La naranja mecánica” para explicar que la pandemia, el confinamiento y las restricciones dieron paso a un laboratorio inmenso en el que “llovía sobre mojado, acentuando la situación complicada que ya vivíamos en cuanto a enfermedades del sistema nervioso central -angustia, ansiedad y depresión- y las neurodegenerativas”. Las vías de escape para bajar el cortisol, la hormona del estrés, y potenciar la oxitocina se cortaron al prohibir las relaciones sociales, al tiempo que aumentaron la preocupación y la incertidumbre, surgiendo las emociones que él llama ladrones del bienestar: dolor, miedo, tristeza, rencor y culpa.

Para hablar del “megaestrés” en que nos introdujo el Covid 19, mostró datos comparativos extraídos de encuestas sobre la percepción de ciudadanos de ciertos parámetros de la salud: el optimismo se redujo del 70% al 54%, la vitalidad del 68% al 40% y la tranquilidad del 67% al 32%, mientras que el estrés subió de un 25 a un 65%. “Nos hemos introducido en el laberinto del miedo que ha generado fobias que trastocan nuestras conductas”, dijo.

“La crisis emocional derivada del Covid nos ha conducido a un shock mental que yo llamo megaestrés y que produce una cascada de ansiedad, angustia, pánico, depresión y muchas somatizaciones” . Esa situación, según aseguró, afecta al sistema inmune y cardiovascular, de manera que se produce un desequilibrio en el organismo humano que llega a acelerar los procesos tumorales.

Como recomendaciones para sobrevivir a las consecuencias negativas de la pandemia sobre la salud emocional, primero, y fisiológica, apuntó, entre otras, huir de las personas tóxicas, rodearnos de “personas medicina” y controlar pensamientos negativos, ya que “lo que piensas, sientes y haces cambia tu cerebro y alcanza nuestro ADN alimentando los genes resistentes a posible infecciones”. “Nos han secuestrado el pensamiento -tenemos grandes dosis de conocimiento pero no de pensamiento- y si no piensas, has perdido tu libertad de elegir y tu dignidad”, afirmó.

Cultivar el sentido del humor y un disposición mental positiva también ayudarán, así como retomar las relaciones sociales y la comunicación con otras personas. “Suprimir el lenguaje va a tener repercusiones futuras en enfermedades neurodegenerativas”, comentó. Aludió a la premio Nobel de Medicina Rita Levy Montalcini para apoyar su afirmación de que “las neuronas se pueden regenerar con pensamientos positivos” y la puso de ejemplo de persona con vitalidad y pasión por la vida que confesó en la última entrevista que dio antes de fallecer sentirse con la misma plenitud a los cien años que a los 25.

“El mal humor nos atrapa, nos convertimos en máquinas de reñir; el buen humor alarga la vida, contrarresta la depresión. Los centenarios tienen buen sentido del humor”, aseguró. Para explicar que el propósito vital se puede encontrar en pequeñas cosas, aludió a Viktor Frank, médico psiquiatra que pasó por cuatro campos de concentración y autor de “En busca del sentido de la vida”, cuando aconsejaba a un prisionera seguir luchando por su vida para poder abrazar a su madre. Y finalizó su charla con una cita de Tagore: “La vida no es más que la maravilla de existir”.

El término medio entre la “hipertensión familiar” y la soledad patológica

La Sociedad Española de Pediatría estimaba antes de la pandemia que en un 33% de las familias se vivía un estrés causante de algunas enfermedades determinadas, muchas de ellos de tipo dermatológico. “La familia, que es el centro de la salud, se puede convertir en foco de enfermedades”, comentó Flórez, quien aconsejó tenerlo presente en las próximas reuniones navideñas donde salen a la luz confrontaciones y luchas internas. “Ese estrés eleva el riesgo de hipertensión familiar, cuando discutes con tu hija te sube la presión y puedes tener un ictus cerebral silencioso. Los irás teniendo de forma repetitiva hasta desarrollar una demencia”, comentó. En el lado contrapuesto, el experto en salud y especialista en conductas, señaló que un problema acuciado durante la pandemia es el de la soledad patológica que se ha instaurado no solo por vivir sin compañía, sino por la falta de comunicación, Señaló a las tecnologías como culpables de este problema que puede conducir a una muerte prematura. “Puedes decir que llamas a tu madre varias veces a la día, sí, pero ¿cuándo ha sido la última vez que le has mirado a los ojos o la has acariciado?”, comentó.