Mola: “El mal en esta novela no alude solo a la Bestia, sino a la miseria y al hambre”

“La Bestia” es una historia policiaca descarnada, con tintes políticos y sociales como la sempiterna lucha de clases, la prostitución, las sociedades secretas, las guerras fraticidas y el creciente odio del pueblo hacia un clero que le culpa de envenenar las aguas y propagar la epidemia, de la que apenas se salvan tres de cada diez infectados. “La novela habla de la diferencia de clases pero no como la entendemos ahora, sino una diferencia en la que una clase tenían valor y la otra no importaba a nadie”, explicó Agustín Martínez.

Por eso, les pareció interesante recorrer el Madrid de 1834 de la mano de Lucía, una joven de 14 años que malvive en Las Peñuelas y que busca a su hermana, que ha desaparecido. Todo parece apuntar a la Bestia, un asesino en serie que tiene aterrorizado a los habitantes de los barrios más pobres de la capital. En su búsqueda se topará con Diego Ruiz, periodista de sucesos de “El Eco del Comercio” que sueña con ser el nuevo Mariano José de Larra y que parece ser el único dispuesto a desenmascarar y atrapar a la Bestia; Donoso Gual, excelador real que ahora trabaja como refuerzo de la policía de Madrid; y Ana Castelar, duquesa de Altollano, que destina parte de su tiempo a labores de beneficencia atendiendo a los enfermos de cólera.

Las novelas de Carmen Mola llevaban tres años en las estanterías de las librerías sin que nadie supiera quién era su autora. El Planeta reveló su identidad, no sin cierto revuelo, al descubrirse que se trataba de un pseudónimo detrás del cual había tres escritores. Sin embargo, ayer en el Club FARO explicaron que en la elección del nombre de Carmen Mola no hay nada maquiavélico ni responde a una campaña de marqueting, sino que surgió por casualidad cuando buscaban un pseudónimo que fuese lo más alejado posible de sus verdaderas identidades. “Yo entiendo y me parece sano que se discuta, pero enseguida se ve que no hay nada más que un pseudónimo, algo muy habitual en literatura”, explicó Agustín Martínez.

“La Bestia” habla del cólera que asoló España a principios del siglo XIX, aunque no fue algo premeditado. La descubrieron durante el proceso de documentación, al igual que otros datos que aporta este “thriller”, escrito durante la pandemia. “Los primeros días no era capaz de escribir y no le veía sentido a lo que hacía cuando la gente se estaba muriendo. Pero luego cambié de chip y me di cuenta de que la gente también necesitaba evadirse y que mi trabajo tenía más sentido que nunca”, dijo Antonio Mercero.

Escribir a seis manos no les resulta complicado. Posiblemente por su profesión de guionistas, en la que el trabajo en equipo es fundamental. Aseguran que lo importante no es quien escriba cada capítulo, sino las reescrituras.

Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962) reconoció que ella sería incapaz de escribir al alimón y que no consiente que le cambien “ni una coma”. La autora de “Últimos días en Berlín” añadió que cuando construye una historia es porque le apasiona. “Cuando escribo una historia tiene que apasionarme, sino se me deshace. Lo que necesita el lector, yo como lectora lo necesito, es que la lectura te conmueva o que te haga sentir algo por dentro, para bien o para mal”, afirmó la escritora, para quien los personajes secundarios son fundamentales.

El protagonista de la novela finalista es Yuri Santacruz, un hispano-ruso que llega a Berlín con parte de su familia desde San Petersburgo. Allí se han quedado su madre y su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas no han permitido salir del país. Pero sus problemas no acabarán al llegar a la Alemania nazi, sino que se verá perseguido por el régimen de Hitler tras ayudar a un joven comunista agredido por las tropas de asalto. A partir de ese momento, buscar a su madre y a su hermano ya no será su máxima prioridad, sino seguir con vida.

Sánchez-Garnica alertó de la importancia del leguaje y de la polarización que se está dando en la sociedad. “El lenguaje puede ser muy manipulable, por lo que hay que tener cuidado de no generalizar”, aseguró.

La escritora, que tiene otras ocho novelas, espera con expectación la respuesta del público, en una época en la que la lectura ha resurgido debido al confinamiento. “Los libros nos han salvado. La gente ha vuelto a leer, además en papel. Esto es algo bueno que ha salido de esta pandemia”, dijo.

El Madrid de 1834 y la Alemania de Hitler

