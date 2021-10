“Viví la pandemia encerrado con la frustración de no poder salir a contarlo en un periódico y de cómo el periodismo estaba contando el mundo -creo que en España nos hemos despreocupado de contar la verdad- Necesitaba huir de la prosa de madera, de palabras desgastadas, lugares comunes y estereotipos. Y recurrí a la poesía”. Con estas frases el periodista y escritor Alfonso Armada explicaba ayer en Club FARO qué le llevo a escribir “Cuanto pesa una cabeza humana. Diario de un virus coronado por el miedo” (Vaso Roto), un libro de poemas en el ofrece poemas propios y propicia el concurso de otros poetas y pensadores contemporáneos con la intención de reflexionar sobre lo sucedido durante la crisis sanitaria.

El autor fue presentado por el filósofo y escritor Arturo Leyte, con quien mantuvo un coloquio e intercambiaron reflexiones, una de ellas, apuntada como Leyte como la pregunta fundamental de la que parte el libro: ¿por qué la literatura, y la poesía en concreto, comprenden mejor la catástrofe y el desastre que la ciencia y la política?. “Ni una ni otra son capaces de tocar el sentido de la vida y sobre todo de la muerte. A la política solo le importaba la cifra de muertos y se equivocó al contabilizarlos” , y la ciencia no fue lo suficientemente ágil de responder a la esperanza de que podía salvarnos, según comentó el propio Leyte, quien afirmó que faltó el reconocimiento de una cuestión fundamental, hasta qué punto la muerte es algo moral que tiene que ver con uno mismo y su conciencia”.

Por su parte, Alfonso Armada, afirmó que “las sociedades contemporáneas hemos desterrado la muerte como si no fuera parte de la vida” y aludió a su reciente experiencia durante el Camino de Santiago realizado el pasado verano para una serie de reportajes que se publican semanalmente en el suplemento Estela de FARO DE VIGO. “Vi que todos los pueblos pequeños tienen tanatorios, se saca a los muertos de casa, ya no se les vela. Y las ciencias tecnológicas se plantean desterrar la muerte. Espero no verlo”, afirmó.

El periodista vigués con una larga trayectoria profesional en medios de comunicación a nivel estatal como El País o ABC afirmó sentir indignación por la forma en los dirigentes han escondido la muerte porque les resultaba ofensiva, “les ponía ante el espejo de lo mal que estaban gestionando la pandemia” e incluso “cometieron la atrocidad de no dejarnos despedir de nuestros seres queridos”. “Trataron la muerte de forma inmoral”, sentenció.

Otra de las cuestiones con las que el periodista, que fue durante años corresponsal en lugares como Nueva York, el continente africano, y en guerras como Sarajevo o Ruanda, se mostró especialmente molesto de la analogía que se realizaba entre pandemia y guerra. “Los dirigentes recurrían a metáforas bélicas, lo cual es inmoral y una falta de respeto para las víctimas de conflictos”, aseguró.

Siguiendo el hilo iniciado por Leyte sobre la importancia de acudir a la literatura para compensar males vividos -recordó que el Decameron surgió tras la peste bubónica- y a la historia para saber que “lo que vivíamos no era inédito”, Alfonso Armada recordó una entrevista realizada por él a Susan Sontag en Sarajevo, adonde acudió invitada por su hijo, enviado especial a la guerra. “Le pregunté si la historia nos enseña y me dijo que sí, pero que no queremos aprender”. Y se mostró pesimista sobre que si esta crisis sanitaria que nos ha sacudido y “nos ha hecho ver que no somos invencibles vaya a sacar las mejores fibras y sentimientos”.

Antes de pasar a las preguntas de los asistentes a la sala de conferencias del MARCO, Armada recitó dos poemas de su diario del virus, en el que habla sobre la deriva de los días, los delatores, los policías de balcón,..., y explica por qué dejó de aplaudir el día 33 del confinamiento. También compartió con el público versos de “El mecanismo de las mareas”, escrito hace 31 años tras un desengaño amoroso y que ve ahora la luz con dibujos de Ramón Trigo y fotos de su hermano Eduardo Armada.

Un viajero que funde sus facetas de periodista y poeta buscando sentido a la realidad

Nacido en Vigo en 1958, Alfonso Armada realizó sus primeros pinitos como periodista siendo redactor en prácticas en FARO DE VIGO. Reportero en los lugares tan alejados entre sí como África o Nueva York y en zonas tan peligrosas por estar en conflicto bélico como Sarajevo o Ruanda, el periodista y escritor tiene una tercera faceta en la que funde las dos anteriores: la de viajero, tal y como destacó Arturo Leyte en su presentación. “El periodista busca significados, la verdad; el poeta busca además un sentido a la realidad del mundo. El Alfonso Armada viajero ha hecho ambas cosas, tanto en sus viajes de reportero por el mundo como en sus viajes interiores”, expresó Leyte. Director de la revista digital Fronterad, Alfonso Armada, hijo de un amador vigués -Cholo Armada-, es presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras. Ha publicado poemarios en gallego -“Pita venenosa, porta dos azares” y “TSC. Diario da noite”- y en castellano - “Los temporales” “Cuaderno ruso” y “Fracaso de Tánger “. Entre sus libros de prosa publicados, figuran “Cuadernos africanos”, “España, de sol a sol” y “El rumor de la frontera. Viaje por el borde entre Estados Unidos y México”, “Nueva York, el deseo y la quimera “, “Diccionario de Nueva York” y “El sueño americano. Cuaderno de viaje a la elección de Obama”,