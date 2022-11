¡Entramos case na recta final do certame de debuxo e vídeo de Faro de Vigo! Queda menos dun mes para que remate o prazo para enviar as túas obras e aspirar a ser un dos gañadores de ‘Cíes, o Paraíso de Todos’.

Se aínda non estás manos á obra, recordamos que as láminas de debuxo aínda están dispoñibles na páxina web.

E se prefires participar cos compañeiros de clase, recorda que tamén está aberto o prazo para enviar os vídeos grupais sobre as Cíes, cun máximo de cinco minutos e estilo totalmente libre.

Recorda que tes ata o venres 25 para participar: tan só quedan dúas semanas antes de que peche o prazo!

Así que facemos un repaso dos medios polos que podes enviar os teus traballos: por correo electrónico mediante wetransfer, drive ou similar á seguinte dirección: ciesoparaisodetodos@faroimpulsa.es; no formulario da web; ou, no caso das láminas de debuxo, por correo ordinario a CONCURSO CÍES, O PARAISO DE TODOS. Apartado de Correos 91 – 36201 Vigo, e presencialmente nas delegacións de FARO en Vilagarcía, Cangas do Morrazo, Lalín, A Estrada, Santiago e Pontevedra, na redacción central de Chapela ou na oficina central de Policarpo Sanz 22, en Vigo.

A partir de aí, todo dependerá do fallo do xurado. Recordamos que en cada categoría individual haberá tres finalistas, e na colectiva un por cada tramo de idade, que FARO publicará no xornal do venres 2 de decembro. A entrega de premios será tamén ese mesmo mes, e será imprescindible asistir para poder recibir o agasallo correspondente.

Sorte!