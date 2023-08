Agosto é para min un mes de aniversarios. Un trece nacín eu. E nestes trinta e un días cumpren anos familiares e amigas e amigos moi queridos.

Pero este ano é moi especial: o Real Club Celta de Vigo cumpre cen anos. Cen anos de ilusións e desilusións, de ledicias e de tristezas, de soños e de pesadelos, de luces e de sombras, de gustos e desgustos, de éxitos e fracasos, pero sempre, no meu caso, de esperanzas e emocións. Dende os sete anos levo indo a Balaídos. Primeiro, da man do meu pai e máis tarde eu só e co meu fillo. Ao principio domingo tras domingo; despois sábados e finalmente o día que LaLiga decida marcar.

Todo o fútbol que eu vexo actualmente pasa polo estadio de Balaídos. Gústame o fútbol e gustarame sempre agás o que o rodea. O fútbol actual é un negocio; está perdendo a esencia. Pero ver o Celta en Balaídos supón para min unha das ilusións máis desexadas de cada mes. O enigma do gol, a ollada do dianteiro, a cabalgada polas bandas, a espera do remate reflectida no rostro do porteiro, as dúbidas do árbitro, a tensión dos que me rodean…E a camiseta azul subindo e baixando tras a posesión do balón ao longo do rectángulo verde enchen o meu interior de medos, de ilusións e de amor profundo a un escudo. O escudo do meu Celta camiña sempre dentro de min día a día, mes a mes, ano a ano.

Non podo falar dos meus sentimentos celestes sen lembrar o meu pai. El transmitiume o celtismo dende ben pequecho. Levábanos da man ao estadio dende as primeiras idades. Eran outros tempos. Pasabamos con el. Non había tornos, nin códigos nin carnés con bandas magnéticas. Puro papel ou cartón. A rapazada pedíalles aos adultos que os pasasen. Non os coñecían pero demandaban un favor e todos felices. Aparcabamos diante do campo nunha explanada fronte á Tribuna Cuberta en ringleiras perfectas.

A medida que me fun facendo maior tremía por se non nos deixaban pasar. Algún problemiña houbo, pero meu pai resolvíao con diplomacia. Iso si, non tardei moito en ser socio infantil. Que orgulloso me sentín! Xa formaba parte da familia celtista. Xa era un máis con número e todo.

No universo de Balaídos vivín mil e unha cousas. Lembro o marcador simultáneo “Dardo”, que nos informaba dos resultados da 1ª División, as bancadas sen cubrir de Marcador e Gol, os mozos subidos ás árbores que había detrás desta última, as pistas de cinza e de cemento (esta tras a portería de Marcador), os anuncios de Río (Ropal, Pecos…), o olor a linimento no corredor de Tribuna, as inundacións do campo, a canción de chocolates Viso ou a do ColaCao, o 3-2-5 táctico... Foi unha época de descubertas e de sentir o Celta moi preto de min. Padrón comezaba a ser o meu ídolo cando, ao pouco tempo, marchou. E aínda lembro perfectamente – e dígoa de memoria– a primeira aliñación céltica da miña vida: Padrón, Quinocho, Las Heras, Igoa, Albino, Marín, Pintos, Pais, Gómez, Bayo e Zamorita.

Xa daquela, co Celta sufría e desfrutaba. Brincaba e afundíame. O Celta era o centro do meu universo persoal. E, aínda que doutro xeito, segue e seguirá a selo. Teño que agradecerllo a meu pai. Ao seu lado fun aprendendo os termos e certas tácticas do fútbol. Recordo que estaba obsesionado co xogo polas bandas e tamén a súa teima cun xogador que a min me gustaba, Abel, do que dicía que era un oportunista. E eu retrucáballe: “Como un bo dianteiro centro”.

Pasei a miña infancia e adolescencia celtista co equipo na 2ª División. Era unha impotencia enorme. Aínda lembro o desgusto da promoción co Sabadell. Na Creu Alta o Celta perdera (2-0) e no partido de volta, cun Balaídos a rebentar, –había cadeiras na pista de cinza– non se pasou do empate inicial cun penalti errado por Abel.

A historia do afeccionado do Celta escríbese con letra de sufrimento. Pero é unha historia fermosa. Unha historia de cen anos de subidas e baixadas pero sempre acompañada e sostida por unha bancada fiel; esa bancada indesmaiable, allea aos golpes do fútbol, que ten no seu corazón o escudo do club coa cruz de Santiago e non se desprende dela.

Na lembranza fican xogadores que forman parte do noso legado a través dos tempos: Simón, Hermidita, Pahíño, Nolete (estes a través do meu pai), Costas, Manolo, Téllez, Jiménez, Padrón, Las Heras, Herminio, Abel, Rivera (vaia faltas que lanzaba!), Vicente, Atilano, Juan, Castro, Viñas, Félix, Fenoy, Fernández Amado, os Santomé, Otero, Lucas, Maté, Baltazar, Gudelj, Mazinho, Patxi Salinas, Mostovoi, Karpin, Cáceres, Cañizares, Míchel Salgado, Sergio, Iago Aspas e moitos outros, ademais de adestradores que deixaron pegada como Iñaki Eizaguirre, Pavic, Juan Arza, Víctor Fernández, Paco Herrera, Eusebio ou Berizzo.

Todos eles e moitos máis (non caben todos neste artigo) déronlle forma a un proxecto que naceu dunha fusión ilusionante, sufriu adversidades e viviu momentos brillantes, outros, delicados, mais decote saíu adiante porque está construído sobre uns valores sólidos, galegos, de mil emocións e que fan vibrar milleiros de seareiros de toda Galicia polo que ten de identificación coa cidade e co noso país e que se converteu nunha metáfora dun sentimento: o sentimento azul celeste que tanto nos emociona e do que nunca estaremos dispostos a prescindir.

Lembranzas dos meus primeiros anos como celtista, agora que o club cumpre cen anos de vida. Eses anos que marcan con lume o amor a unhas cores.Un amor indestrutible. Unha homenaxe a meu pai, a quen lle debo a fondura dun sentimento.Ese sentimento azul celeste que non perderei endexamais.