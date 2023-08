Hai cen anos, cando se fundou o Real Club Celta, esta cidade falaba outro idioma. Todo era diferente, coma as historias que nos contan as postais e fotografías antigas que semellan gardar centos de segredos e recordos que nunca conseguiremos debullar por completo.

Os tranvías formaban parte da paisaxe urbana, o café Universal amenizaba as súas veladas con orquestras, e arquitectos coma Michel Pacewiz ou Jenaro de la Fuente deixaran a súa pegada co deseño dalgúns dos edificios máis espectaculares de Vigo. Sempre penso nesa época en clave de beleza. Faltaba un ano para a fundación da Panificadora, aínda non existía a fábrica de conservas Alfageme e nin sequera soñabamos coa televisión.

Os felices anos vinte do século pasado estaban asentados sobre ese substrato máxico e ilusionante dunha cidade en plena efervescencia, con tantas cousas aínda por facer. Neste contexto fusiónanse o Real Fortuna e o Vigo Sporting e nace o que estaba destinado a ser o grande equipo de fútbol da cidade. Con modestia e con corazón, mais tamén coa dose necesaria de ambición. O Celta de Vigo vístese naquel momento de vermello e negro, mais acabará abrazando a cor da bandeira de Galicia, empezando así o que sería unha historia de paixón, entrega e tamén bágoas.

O celtiña é tan rotundamente noso e está tan vencellado ao sentimento de orgullo vigués, que nos traspasa coma unha corrente eléctrica. Ás veces as gradas vibran coa Rianxeira, outras voan apupos coma dardos e, agora, con motivo do centenario, talvez soe tamén a ecléctica oliveira dos cen anos, ese himno con raíces de prata que vai e ven co ritmo das ondas do mar de Vigo, as mesmas que perfilan o estadio. Sempre considerei que afouteza e corazón son dúas palabras que recollen de maneira certeira o espírito do equipo.

"O Celta é un fenómeno luminoso, azul e magnético, que cando brilla nos deixa sen alento"

Cando de verdade comprendín o que espertaba o Celta foi na época da revolución rusa. Co Zar e Karpin enchendo as retransmisións de grandilocuencia e o Estadio de Balaídos de fantasía. A miña irmá era unha nena de once anos que se entregou en corpo e alma a esta revolución. Ela intentara por todos os medios xogar ao fútbol no equipo da súa escola, mais vetárana por ser nena. Lémbroa chorando e tamén lembro a frustración de non saber como afrontar aquela circunstancia, porque naquel momento non tiñamos as ferramentas axeitadas. Se cadra, ese veto foi o motivo de que a súa entrega ao Celta tivese esa combustión, ese aquel de procurar unha saída para a inxustiza. E para aplacar esa rabia e satisfacer a súa paixón, levabámola vestida de celeste aos adestramentos, coreabamos con ela as cantigas dedicadas ao lendario Alexander Mostovoi, cantabamos os goles e as vitorias. Deixámonos contaxiar aquel fervor que foi coma unha bengala que sempre estaba prendida.

Poucas paixóns coñezo que sexan tan puras e tan irracionais como as que esperta o fútbol. Bastantes anos despois, sucedeu algo moi bonito: o noso amigo catalán Agus Medina fichou no Celta B e nós empezamos a asistir aos partidos no Campo Municipal de Barreiro, no barrio de Lavadores, a parroquia onde nacemos. Para min, o Celta é o mar de ardora: un fenómeno luminoso, azul e magnético, que cando brilla nos deixa sen alento. Neses momentos é cando nos permitimos soñar con ser aínda máis grandes.

Hai cen anos, cando se fundou o Real Club Celta, esta cidade falaba outro idioma. Mais a alma e o sangue atlántico da Ría de Vigo segue sendo o mesmo: ese que corre deixando un ronsel celeste polas arterias deste equipo inmenso que tanto amamos. Sempre Celta!