Cuando uno cumple cien años lo celebra. Por todo lo alto. No es frecuente alcanzar esa longevidad y merece una buena fiesta. Muchos compañeros y amigos no lo lograron. Quedaron por el camino. No todos resisten igual el paso del tiempo. Algunos siguen vivos pero ya sin el esplendor de tiempos pasados. Otros han visto cómo ahora son sus hijos o nietos, con nuevos nombres o apellidos, los que están dando sus primeros pasos.