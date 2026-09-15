El viaje del Celta a Nicosia: un pregrinaje de seis horas hacia una ciudad de dos ciudades

Aun sabiendo que un viaje va a ser largo, nunca termina de saber realmente cuánto lo es. Y la peregrinación del Celta hacia Nicosia de este martes lo fue. Mucho. No solo por el vuelo, de casi cinco horas. Ni siquiera por el traslado por carretera, de otra más. La jornada se prolongó porque empezó bien temprano, con un entrenamiento en Afouteza -cualidad necesaria para afrontar el trayecto-, siguió con un retraso para salir de Peinador y terminó a la carrera una vez en Larnaka, para un paseo protocolario por el césped del GSP Stadium de poco más de cinco minutos.

Ese largo peregrinar concluyó con los célticos conciliando el sueño en el céntrico hotel de Nicosia. Muchas horas antes, la risas reinaban en la expedición que esperaba por su chárter en el aeropuerto vigués. Incluso se acogió con buen tono el retraso. Pero una vez comenzó el vuelo, todo se tornó paz y sosiego. Descansar, leer, escuchar música, conversar o ver series. Hasta trabajar. O, incluso, un poco de todo. Si es que cinco horas dan para mucho.

El Celta aterriza en Chipre con «una ilusión tremenda» / Marta G. Brea

La última media hora se paladeó con el gusto de olisquear el final. Mientras el avión descendía y atravesaba el parduzco Chipre de oeste a este, el sol caía. El anochecer se apresuraba para dar la bienvenida en un bonito aterrizaje, con vuelta del avión sobre sí mismo incluida, sobrevolando la bonita bahía de Larnaka.

No era esta interesante ciudad turística del sur de la isla el destino final. La capital esperaba en el centro. En el cruce de caminos dentro del cruce de caminos que es Chipre. Nicosia conserva el aroma a colonia británica. Porque lo fue. Desde 1878 hasta 1960, el Reino Unido administró la isla. 80 años de mandato. Apenas una gota en medio de la lluvia de la historia, en la que Chipre pasó de mano en mano durante siglos, fruto de su extraordinaria situación geoestratégica en el Mediterráneo como nexo de unión entre tres continentes.

El caso es que el 16 de agosto de 1960 se declaró una independencia que duró a poco más de una década en plenitud. En 1974, Turquía respondió a la ‘Enosis’ (movimiento político que buscaba la integración en Grecia) con la invasión del tercio norte de Chipre. Una ocupación en un país de la Unión Europea que dura ya más de medio siglo.

Un 'muro de Berlín'

A consecuencia de ello se creó la llamada línea verde. El metafórico muro de Berlín que separa Chipre de la autodenominada República Turca de Chipre del Norte, que solo reconoce un país en el mundo. Efectivamente, Turquía.

Marta G. Brea

Esa franja atraviesa Nicosia por el centro. Tiene varios puntos de control fronterizo, en los que uno debe mostrar el pasaporte para cruzar a la zona ocupada. Es cosa de turistas o extranjeros. Los chipriotas no cruzan nunca. Es más, los chipriotas no hablan nunca o casi nunca del tema. Es delicado.

Noticias relacionadas

Así, en esta ciudad partida en dos, la única capital que queda en el mundo, el Celta buscará darse una alegría en forma de primera victoria del curso. Hará que merezca la pena la peregrinación de ida. Y la de vuelta.