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Sergio Álvarez: «Europa é un premio, pero queremos competila»

El consejero del Celta consideró el partido de este miércoles en Chipre como una oportunidad y mostró su confianza en el que el duelo ante el Omonia traiga la primera victoria de la temporada

El Celta de Vigo ya vuela hacia Chipre para su primer partido en Europa

El Celta de Vigo ya vuela hacia Chipre para su primer partido en Europa

Marta G. Brea

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Borja Refojos

Borja Refojos

Vigo

Como es habitual en él, Sergio Álvarez asumió con tranquilidad este inicio sin victorias del Celta y ofreció dosis de optimismo para el futuro inmediato, que pasa por el estreno de la Europa League esta temporada, mañana miércoles, en el campo del Omonia Nicosia de Chipre.

Desde el aeropuerto de Peinador, poco antes de embarcar en un vuelo de cinco horas, el consejero celeste quitó hierro al prolongado trayecto. «É unha viaxe longa, pero a ilusión de volver estar en Europa por segundo ano consecutivo ten que ser unha motivación moi grande», destacó el de Catoira, que lo tiene claro: «Para nós é un premio e así hai que valoralo. Pero queremos desfrutala e competila».

«Non estou preocupado polos resultados. Só con moitas ganas de que chegue a primeira vitoria», enfatizó el exportero del Celta, que ve a «club, corpo técnico e afección tranquilos» pese a la ausencia de triunfos.

Álvarez confía en estrenar el casillero en Chipre, pero advierte de la dificultad. «Un partido compricado, nun estadio difícil. Sabemos que todos os partidos en Europa o son e máis a domicilio. Pero xa amosamos a tempada pasada que somos un equipo competitivo en calqueira estadio. Sairemos a polos primeiros tres puntos para comezar con bo pé», dijo. «Non hai que infravalorar a ningún equipo que está en Europa e máis cando xoga no seu estadio. Temos que saír concentrados», añadió.

Sergio agradeció a los 60 aficionados que acompañarán al equipo en Chipre. «Son moitos con esta viaxe tan longa», apuntó el de Catoira, que declina cualquier presión de ganar en Europa por el aspecto monetario. «A presión é a nivel deportivo. Cando xogas unha competición queres facelo o mellor posible e evidentemente, se axuda económicamente, mellor. Pero o que queremos é que os xogadores compitan e gañen eses tres puntos para poder pasar ás eliminatorias», enfatizó.

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«Xa o ano pasado estivemos en campos difíciles e sírvenos para ter esa experiencia que se cadra non tiñamos antes», añadió para terminar.

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