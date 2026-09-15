El dilema de la portería

El fichaje de un guardameta que incrementase la competencia en la portería fue una de las prioridades de Claudio Giráldez en el último mercado de fichajes. La idea del técnico y de la dirección deportiva era elevar el salto de calidad que el pasado curso se dio con el fichaje de Andrei Radu con la incorporación de otro portero de primer nivel que apretase al internacional rumano.

El elegido fue el turco Altay Bayindir, del Manchester United, que ha sido 12 veces internacional absoluto con la selección de su país. El fichaje se formalizó con una cesión con opción de compra a final de temporada. «Nos ayuda mucho a aumentar la competitividad en la posición de portero en esta temporada en la que afrontamos tres competiciones importantes», apuntaba Marco Garcés durante la presentación del cancerbero. Y el director de fútbol desvelaba un dato importante: cada partido que dispute al Altay se descontará del montante que el Celta paga al United por el préstamo.

«Es una posición que tenemos muy bien cubierta», certificaba antes del debut liguero contra el Valencia Claudio Giráldez, que se mostraba «tranquilo» y no daba la titularidad de Radu por garantizada. «Se lo tienen que currar cada fin de semana. La competición interna que queremos en todas las posiciones, que la haya también ahí. Iremos viendo semana a semana. No tengo una decisión tomada para la temporada ni por posiciones, sino que pretendo que haya la misma competitividad que en el resto de posiciones», explicaba el técnico, que no escatimaba elogios hacia Altay: «Hemos traído un portero con experiencia dentro de lo joven que es, que puede sumarse a esa lucha interna por el puesto».

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El técnico se ha inclinado, como se sospechaba, por Radu. Al carismático cancerbero rumano lo avalaba la excelente campaña firmada el pasado curso, en la que firmó 10 porterías a cero revelándose como uno de los mejores guardametas de LaLiga. Este curso Radu ha disputado los seis primeros partidos de Liga a gran nivel, pero el turco no ha venido para ser convidado de piedra y la entrada en escena de la Europa League plantea al técnico el dilema de mantener al rumano en la titularidad o dar la alternativa a Altay (que casi con toda seguridad jugará la Copa) en la segunda de las competiciones más importantes que el Celta tiene esta temporada por delante. El suspense está servido.