Claudio Giráldez, antes del debut en Europa League: «Me parece un lujo estar aquí por segundo año consecutivo»

Ni bien puso un pie en suelo chipriota, una furgoneta trasladó inmediatamente a Claudio Giráldez hacia el GSP Stadium, donde este miércoles abre el Celta la Europa League contra el Omonia de Nicosia. «Llegamos con una ilusión tremenda», dijo nada más comenzar el louriñés.

Todo esto solo un par de días después de competir contra el Málaga en un domingo tórrido en Vigo. «El tiempo de recuperación ha sido corto. Solo hemos tenido una sesión para preparar el partido y por eso armamos esta lista de 25 jugadores», apuntó Giráldez, que reconoció que tanto Aleix Febas, como Jones El Abdellaoui, como Borja Iglesias «llegan justitos», poniendo en duda su participación en el choque.

Pero el entrenador del Celta no quiso poner excusas. «Vamos a sacar un equipo para competir. Confío en que la cabeza nos va a dar lo que nos pueda faltar en las piernas», subrayó.

Estadio GSP, escenario del duelo de este miércoles. / Marta G. Brea

Pero más allá de profundizar en el partido, Giráldez reivindicó el valor de «ser la segunda generación de futbolistas del Celta que repite participación continental» a pocas horas de empezar esta nueva aventura. «Me parece un lujo estar aquí por segundo año consecutivo y no nos podemos acostumbrar», enfatizó.

«Es una felicidad tremenda. Tengo muchas ganas de empezar a disfrutarla», añadió el louriñés, que insistió en ensalzar el simple hecho de estar en Chipre. «Ojalá pueda pasar a menudo, pero sabemos que es muy difícil. Así lo dice nuestra historia. Para mí es un sueño en lo personal y me siento muy orgulloso de ser el entrenador que ha ayudado a estos jugadores a poder volver aquí», concluyó.