Sebas Cáceres y Hugi Burcio: ese inolvidable sabor de las primeras veces

No hay nada como las primeras veces. Pueden ser mejores o peores. Pero siempre son inolvidables. Por eso, Sebastián Cáceres recordará para siempre la primera vez que se puso la camiseta celeste -la del Celta, no la de Uruguay-. Fue ayer contra el Málaga. Salió como titular y completó los 90 minutos. Para Hugo Burcio no fue su debut. Sí en el presente curso. Y, desde luego, sí desde que su enorme rendimiento en el Fortuna le ha incluido de manera casi permanente en la órbita del primer equipo. Relevó a Ilaix Moriba en el minuto 75 y no solo no desentonó, sino que ofreció una actuación muy en consonancia con lo que lo ha llevado hasta aquí.

«Estoy viviendo un sueño. Es un orgullo tremendo», reflejó al acabar el partido el centrocampista canterano, «muy contento por la oportunidad» que le dio Claudio. «Es una pena no habernos llevados los tres puntos. Tuvimos ocasiones de sobra para rematar el partido», manifestó el joven futbolista madrileño, afincado en Vigo hace años.

«Estoy viviendo un sueño y muy contento por la oportunidad; es un orgullo tremendo» Hugo Burcio — Jugó sus primeros minutos del curso

Razón lo falta. El Celta dispuso de muchas más situaciones de gol que en los partidos anteriores. Pero no mató. Burcio no protagonizó ninguna, pero sí dio aire al equipo relevando a un agotado Moriba. Dejó buenas sensaciones. Pero más allá de eso, demostró personalidad para jugar exactamente igual que siempre con una exigencia mayor. Sus arrancadas, marca de la casa, sus caracoleos y su convicción para ir hacia delante dejaron una grata impresión a una afición que lo esperaba con ansias. Él, no se dio mayor importancia. Al contrario, alabó en gran medida la actuación de la primera mitad. «Estuvimos súper bien», proclamó.

En esos 45 minutos iniciales compareció Sebas Cáceres. Lo hizo en el lado derecho de la zaga y, curiosamente, con palpable nerviosismo en las primeras acciones pese a ser un futbolista internacional que viene de jugar una Copa del Mundo. Con los minutos, el uruguayo se fue entonando. «Igual no decidí bien en las primeras pelotas», confesó con humildad. «Pero mis compañeros me respaldaron y eso me hizo agarrar más confianza», explicó. «Creo que fui de menos a más», resumió el central charrúa, que agradeció «a cuerpo técnico y compañeros por la confianza».

«Igual no decidí bien en las primeras pelotas, pero mis compañeros me respaldaron y eso me sirvió para agarrar confianza» Sebastián Cáceres — Debutante con el Celta

Con verbo fluido y capacidad analítica, Cáceres amplió el foco a lo sucedido en el terreno de juegho. «Pasa por la contundencia porque generamos muchas ocasiones para poder liquidar el partido», reconoció. El defensor uruguayo no se animó demasiado a pasar hacia adelante o incluso a conducir para ganar metros, pero con los minutos cumplió con corrección con lo que se le encomendó. «Nos queda un sabor amargo a todos. Te aseguro que nunguno siente que haya sido un partido para empatar. Era una victoria de cajón por todo lo que se hizo», destacó el debutante, que lamentó perder «una linda oportunidad de sumar de a tres» delante de la afición.

«Pero así es el fútbol. Tenemos que seguir trabajando porque siempre hay cosas que mejorar», concluyó Cáceres, que ya atesora en su memoria su primera vez con la cruz de Santiago en el pecho. Vendrán muchas más. Y con elllas, muchas ocasiones de esquivar el «contento con el partido, pero con bronca por el resultado» que popularizó en Vigo su compatriota Maxi Gómez.