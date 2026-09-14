Las lesiones agravan el problema del gol

La falta de goles está penalizando gravemente al Celta en el arranque de la nueva temporada. El equipo de Giráldez ha mostrado en los seis partidos que lleva disputados un convincente control de la pelota, dominando el balón y la posesión en la mayor parte delos encuentros, pero no ha tenido claridad o ha decidido mal en el último tercio del campo para finalizar con éxito las acciones ofensivas o le ha faltado el acierto necesario para convertir las pocas ocasiones claras de gol que ha generado. Los números son concluyentes: 3 goles en 6 partidos, con un bajo promedio de 0,5 por encuentro que contrasta con los 6 tantos recibidos (1 por choque) y explica en buena medida por qué la victoria se le sigue resistiendo a los celestes. Una tercera parte de los goles encajados han llegado a balón parado.

Este problema de gol o, mejor dicho, de falta de él, ha estado condicionado por la baja de Borja Iglesias, máximo realizador celeste en las dos últimas campañas y único nueve puro en plantilla, y se ha visto agravado por la lesión sufrida por Iago Aspas en el reciente compromiso liguero contra el Málaga, partido que tampoco pudo jugar Pablo Durán al verse afectado en el banquillo por un golpe de calor.

A la espera de conocer el alcance de la lesión de Aspas, Claudio Giráldez ya descontaba al talento moañés para los dos partidos que restan antes del primer parón de selecciones: el debut europeo frente al Omonia chipriota y el partido de Liga que los celestes disputarán el sábado en Balaídos contra el Racing de Santander en busca de esa primera victoria del curso que tan tenazmente se les viene resistiendo.

Tras el empate cedido frente al Málaga, el preparador celeste no daba por perdido a Borja Iglesias, quien ya pudo jugar un puñado de minutos esta temporada en el duelo liguero contra el Getafe, con escasa incidencia en el juego. Corto de pretemporada por su participación en el Mundial, la rotura muscular sufrida en el sóleo izquierdo a la vuelta de las vacaciones ha condicionado negativamente su puesta a punto. Incluso en caso de estar disponible para el reestreno europeo contra el Omonia, el Panda estaría lejos de su mejor nivel de forma.

Giráldez no debería tener problemas para poder contar con Durán después del mareo que el tomiñés sufrió en el banquillo, impidiéndole vestirse de corto, pero queda por ver cómo se ha recuperado del problema. Al descansar este lunes la plantilla, tampoco hay noticias sobre el estado de Jones El Abdealloui, baja a última hora frente al Málaga, debido a molestias físicas que el técnico no precisó. El hecho de que el noruego no aparezca en el parte médico hace pensar que será de la partida, lo mismo que el centrocampista Aleix Febas, lesionado desde la tercera jornada tras recibir un golpe en una costilla. La víspera del partido contra el Málaga el entrenador celeste le veía posibilidades de jugar, aunque finalmente no formó parte de la partida.

En las seis primeras jornadas de liga, Giráldez ha empleado ya a su extenso elenco de atacantes con limitado éxito. Solo Aspas, ante Osasuna, y Jutglà frente al Málaga, han anotado (el tercer gol se lo hizo Starfelt al Getafe), a pesar de que el técnico ha empleado seis formaciones de ataque distintas (una por partido) y ha agotado siempre los cambios.

25 jugadores de campo empleados

Noticias relacionadas

Claudio Giráldez no solo ha empleado una amplia nómina de atacantes, sino que ha extendido la rotación a toda la plantilla. En solo seis partidos, el estratega de Cans ha utilizado a sus 23 futbolistas de campo, además de a Radu, y ha dado minutos con buenas prestaciones a Andrés Antañón y Hugo Burcio, los dos chicos del Fortuna que habitualmente se entrenan con el primer equipo. Tan solo faltan por debutar esta temporada los porteros Altay Bayindir e Iván Villar.