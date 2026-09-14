Un grande del fútbol chipriota

El Celta se estrena esta temporada en la Europa League frente a un clásico del fútbol chipriota, el Athletic Club Omonia de Nicosia. El rival de los celestes es el equipo con mayor arraigo popular del país y el segundo más laureado de la isla tras el Apoel, el otro equipo de la capital y su gran rival. 22 títulos de Liga, 16 Copas y 17 Supercopas adornan sus vitrinas.

Fundado el 4 de junio de 1948, su nacimiento está directamente relacionado con la división política y social que vivía Chipre y, especialmente, con una ruptura interna en el Apoel. Varios jugadores del Apoel fueron expulsados después de negarse a firmar una declaración de carácter político vinculada al conflicto civil griego. Parte de ellos participó después en la creación del Omonia, que quedó históricamente identificado con los sectores progresistas y obreros de la sociedad chipriota. Durante sus primeros años compitió en la federación amateur creada por varios clubes de izquierda. En 1953 se produjo la reunificación del fútbol chipriota y el Omonia ingresó en la máxima categoría federada.

El actual equipo está dirigido por el noruego Henning Berg con una plantilla veterana, con mucho internacional. Su propuesta suele partir de un 4-4-2, con dos delanteros, ataques verticales, con querencia al juego directo, ataques verticales y especial peligro en las transiciones, el balón parado y los centros laterales. Llega al enfrentamiento con el Celta como vigente campeón nacional después de entrar en la segunda ronda previa de la Liga de Campeones, donde se enfrentó al Kairat Almaty kazajo, que lo eliminó en la tanda de penaltis tras ganar su partido en Nicosia por 1-0 y perder por idéntico resultado en Almaty. Tras caer de la Champions, se clasificó para la Europa League superando al Liconln Red Imps gibraltareño y eliminó posteriormente al Sint Truiden belga con un 4-2 en la vuelta en su mejor actuación en este comienzo de temporada. Viene de encadenar once encuentros consecutivos sin perder como local, contando diferentes competiciones.

Un técnico experimentado

Su técnico, Henning Berg, fue un experimentado defensa internacional noruego con mucho predicamento en la Premier League. Pasó, entre otros equipos, por Blackburn Rovers, Manchester United o el Rangers escocés. Ganó tres Premier League y formó parte del Manchester United campeón de Europa en 1999. Tras dirigir equipos de diferente pelaje, desde el Blackburn Rovers al Legia de Varsovia, el Videoton o el Pafos, además del propio Omonia, Berg afronta su segunda etapa en el cuadro nicosiano, al que ya había dirigido entre 2019 y 2022, conquistando una liga. En su segunda etapa, la pasada campaña, volvió a conquista la liga chipriota, clasificando luego al Omonia para la Europa League. A Berg se le considera Berg es un entrenador pragmático y adaptable. No pretende dominar siempre a través de la posesión ni convierte la salida desde atrás en una obligación. Ajusta la altura defensiva y la agresividad de la presión en función del partido y el rival.

Principales jugadores

Sin estrellas reconocibles, la plantilla del Omonia combina veteranos futbolistas internacionales con jóvenes promesas del fútbol chipriota. No brilla por la espectacularidad de su juego, pero posee oficio, fortaleza física y muchos de sus jugadores están acostumbrados a disputar eliminatorias europeas. Su futbolista más carismático y peligroso es el mediapunta sueco de origen bosnio Muamer Takkovic, catalizador del juego ofensivo, máximo asistente y especialista a balón parado. No menos importante en el ataque, es el francés Loïs Diony, delantero de gran físico y principal goleador del Omonia en este arranque de curso.

Destacan también en el plantel los extremos Ewandro, seguramente el jugador más desequilibrante del equipo, y Jaden Montnor, el mediocentro Carel Eiting (actualmente lesionado), el defensa central eslovaco Lubomir Satka y el portero Fabiano. Entre los jugadores nacidos en el país el que más destaca es el internacional Andronikos Kakoulli, atacante versátil y dinámico que ataca con velocidad ellos espacios y puede caer a los flancos, cuya expulsión condicionó negativamente la eliminatoria contra el Kairat.

Relación con el Celta

El duelo de este miércoles será el primer enfrentamiento entre el Celta y Omonia, si bien ambos han tenido jugadores con pasado común. El más claro es Iago Bouzón, canterano celeste que defendió los colores del cuadro chirpiota en la temporada 2012-13. El redondelano jugó 30 partidos y contribuyó a la conquista de la Copa de Chipre, además de participar en fases previas de eliminatorias europeas.

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Otro vínculo en común es Iannis Okas, figura importante del fútbol en Chipre. Pasó por Omonia, PAOK, AEK de Atenas, Olympiacos y Anorthosis. Llegó al Celta en enero de 2007, tras el último descenso del Celta, y solo vistió de celeste una temporada. Su etapa viguesa fue corta (anotó 6 goles en 24 partidos) y no tuvo mucha continuidad, pero convirtió a Okkas en el primer (y único) futbolista chipriota que ha vestido la zamarra del Celta.