El Celta Fortuna choca contra la realidad de la Segunda División

El Celta Fortuna encajó un severo correctivo en una primera mitad en la que el Eibar mostró una tremenda eficacia ofensiva para marcar un gran primer tanto, lograr el segundo con una buena dosis de suerte y aprovechar en el tercero y el cuarto sendos regalos de la defensa viguesa.

Pese a todo, el conjunto de Fredi Álvarez, que acabó expulsado por doble cartulina amarilla al inicio de la segunda mitad, no bajó los brazos en ningún momento y buscó un tanto que le permitiese soñar con una de sus gestas históricas. Un gol que no llegó porque los visitantes añadieron a su acierto ante la portería rival en los primeros cuarenta y cinco minutos una notable seriedad defensiva en la segunda parte para sumar su cuarto triunfo consecutivo y su cuarto partido seguido sin encajar un tanto.

El inicio de partido poco invitaba a presagiar lo que iba a suceder después. El Celta Fortuna mostraba toda su personalidad y, a pesar de la entidad del rival y los impresionantes números con los que se presentaba en Balaídos el Eibar, los vigueses salieron dispuestos a mandar desde el primer instante.

De hecho, la primera ocasión del encuentro fue para los pupilos de Fredi Álvarez. Llegó tras una buena acción individual de Ángel Arcos, un constante quebradero de cabeza para la defensa vasca, quien acabó cediendo para el disparo de Óscar Marcos que atrapó sin problemas Magunagoitia.

El Eibar, por su parte, no avisó. En una rápida jugada, Adu Ares encontró un buen pase entre los centrales célticos que Magunazelaia mejoró con un potentísimo disparo a la escuadra de la portería de un Coke Carrillo que nada pudo hacer para evitar el tanto.

Cuando el Celta Fortuna aún estaba digiriendo el golazo encajado, el propio Adu Ares encontró un balón dentro del área local, recortó y sacó un disparo de zurda que Carrillo tenía perfectamente controlado. Sin embargo, la pelota rebotó en Anxo y cambió su trayectoria por completo para acabar en el fondo de la portería céltica.

El escenario de los dos anteriores partidos como local del filial céltico parecía repetirse. El 0-2 en el marcador, sin embargo, llegaba en esta ocasión mucho antes que contra el Andorra o el Castellón. Pero es que, además, el castigo fue aún mayor cuando aún no se había llegado a la mitad de la primera parte.

Porque en un pelotazo largo de Magunagoitia Alexis Olmedo se equivocó completamente a la hora de controlar el balón, dejándoselo a Guruzeta para que superase a placer al meta vigués.

El Celta Fortuna estaba tocado y al borde de un KO que no llegó a la media hora porque Milla lo evitó con una falta casi sobre la misma línea del área para frenar una tremenda exhibición de velocidad de Guruzeta.

Pero si algo tiene el filial es su tozudez. Esa costumbre tan suya de encajar golpes pero nunca caer a la lona. La virtud de continuar siempre en pie esperando a ver si puede rascar la victoria o al menos un empate a los puntos. Y trató de explotarla buscando un gol que revitalizase los ánimos y pusiera algo nervioso a su rival, conocedor con total seguridad de anteriores gestas de los cachorros célticos.

Álvaro Marín lo intentó con sendos disparos pero excesivamente centrados y sin crear demasiados problemas al meta vasco. Mientras, Joel López optó por intentar sorprender con un tímido disparo en una acción que invitaba más a buscar un centro para el posible remate del propio Marín.

Pero acabó ocurriendo todo lo contrario. En otro pelotazo en largo de Magunagoitia, Anxo se complicó tras el bote del balón y Guruzeta estuvo más vivo para robarle la cartera y volver a quedarse solo ante un Carrillo que, eso sí, evitó el quinto con una gran intervención ante Adu Ares justo antes del descanso.

El demoledor 0-4 hubiera terminado con la moral de cualquier equipo, que hubiera bajado los brazos dejándose llevar en la segunda parte para acabar encajando un resultado todavía más amplía. Pero el Celta Fortuna tiene carácter y dedicó los segundos cuarenta y cinco minutos a intentar por todos los medios reengancharse al partido con un tanto.

Hugo Cuenca, Ángel Arcos y Vlad Silva fueron los encargados de liderar el asedio a la portería de un Eibar que, perfectamente conocedor del valor incalculable del botín cosechado en la primera mitad, se defendió con mucho oficio en esta segunda.

Precisamente, la mejor noticia del partido para el conjunto de Fredi Álvarez fue el prometedor debut del extremo portugués, que cuajó una segunda mitad llena de ilusionantes detalles. Su descaro y facilidad para buscar el uno contra uno estuvo a punto de venir acompañada en su carta de presentación con un gol. Primero, en un buen cabezazo picado a un medido centro de Arcos que Magunagoitia detuvo con bastantes apuros. Después, con una volea desde la frontal del área que se marchó fuera por poco.

Pero no era el día del Celta Fortuna. Los errores de la primera mitad habían convertido la opción de pelear el partido en un imposible. A estas alturas, los vigueses se conformaban al menos con un tanto de la honra que persiguieron hasta el último suspiro pero que no encontraron. Porque enfrente estaba un Eibar muy ordenado y seguro en defensa, que no concedió nada y que demostró en Balaídos por qué lleva ya cuatro partidos consecutivos sin encajar un tanto.