Juan Funes: «De jugarse a las 21:00, el partido habría sido mucho más disfrutón»

Educado y amable, Juan Funes analizó con serenidad el empate de su Málaga en Balaídos. Y aunque no lo llegó a manifestar explícitamente, su lenguaje verbal y corporal hablaba de satisfacción con el punto.

«Sabíamos de la dificultad del Celta. Es un equipo que cuando te quita la pelota, no sabes cuándo la vas a recuperar. Y sin embargo, ese fue el menor de los problemas», explicó el técnico malaguista, que lamentó que «un equipo que había hecho dos transiciones en cuatro partidos, no podía hacer seis en 45 minutos».

Por lo demás, el entrenador andaluz fue muy crítico con el horario perpetrado por la Liga debido al intenso calor. «Desluce mucho el espectáculo. Con dos equipos que quieren proponer, este partido habría sido más disfrutón de jugarse a las 21:00», concluyó.