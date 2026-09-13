Celta-Málaga
Ferran Jutglà: «El equipo no estuvo contundente en el córner y nos costó un punto»
El atacante catalán reivindicó que el Celta está «trabajando bien», pero reconoció que el equipo «tiene muchas ganas de esa primera victoria»
Ferran Jutglà defendió la labor del Celta pese a quedarse sin victoria ayer ante el Málaga. «Lógicamente, no nos gusta. Pero no nos preocupa porque sabemos que estamos trabajando bien, en la línea de lo que nos piden. Pero tenemos ganas de esa primera victoria», dijo.
El delantero catalán aludió a la acción a balón parado que le dio el gol del empate al Málaga. «El equipo no estuvo contundente en el córner y nos costó un punto», subrayó Jutglà, que también lamentó las ocasiones marradas. «Tuvimos un par para coger más ventaja. Yo también fallé una», apostilló. «Tristes por esto, pero creo que estamos trabajando bien», añadió.
«Nos faltó matar el partido», reiteró a continuación el delantero barcelonés, que ayer se estrenó como goleador este curso. «Estaba viendo si mis compañeros sacaban ventaja. Como no la tenían, opté por recortar. Sabíamos que al portero rival le costaba el primer palo y la metimos ahí», resumió Jutglá sobre la acción, antes de centrarse en la Europa League. «Estamos muy ilusionados», remarcó.
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