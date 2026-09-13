Un córner y la falta de colmillo frustran al mejor Celta del curso

El Celta volvió a dejar escapar una victoria en Balaídos. El equipo de Claudio Giráldez tuvo el partido en sus manos ante el Málaga después de adelantarse con un gol de Ferran Jutglà y disponer de varias ocasiones para ampliar su ventaja, pero Adrián Niño empató en el minuto 87 y prolongó la espera celeste por su primer triunfo en casa.

El conjunto vigués comenzó el encuentro cediendo algo de iniciativa al Málaga, aunque sin sufrir demasiado. Sebastián Cáceres, titular por primera vez junto a Marcos Alonso y Yoel Lago, completó la línea de tres centrales elegida por Giráldez ante un rival que manejaba el balón, pero encontraba dificultades para superar el entramado defensivo celeste.

Las pizarras de Claudio Giráldez y Juan Francisco Funes condicionaron una primera mitad de mucho pase corto y poca profundidad. Los dos equipos midieron los riesgos y durante muchos minutos predominó el temor a conceder espacios.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el Celta fue creciendo y acercándose con mayor peligro al área malagueña. La primera ocasión clara nació de una galopada de Javi Rueda que terminó con un remate de Ferran Jutglà. Poco después, Sergio Carreira irrumpió desde el otro costado y se plantó delante de Alfonso Herrero, que evitó el tanto con una buena intervención.

El Málaga acusó además la ausencia de última hora del excéltico Carlos Dotor, baja por un virus estomacal, y perdió presencia en el centro del campo. Cuando el partido parecía encaminado al descanso sin goles, Jutglà rompió el equilibrio con una acción individual: el delantero recogió el balón en la frontal y encontró el disparo que permitió al Celta marcharse al vestuario por delante.

Funes reaccionó en el intermedio dando entrada a Ramón por Einar Galilea para reforzar la medular. El Málaga trató de recuperar la pelota, mientras que el Celta aceptó por momentos defender más cerca de su área para aprovechar los espacios al contraataque.

En una de esas transiciones llegó una ocasión inmejorable para encarrilar el encuentro, pero Jutglà demoró demasiado la finalización y dejó escapar la posibilidad de firmar el segundo. El delantero volvió a disponer después de otra oportunidad, mientras que Williot Swedberg, aprovechando un error de Izan Merino, también amenazó con sentenciar.

El Celta perdonó y terminó pagándolo. En los últimos minutos, el Málaga adelantó líneas y encerró al conjunto vigués. Radu respondió primero a un disparo lejano de Martínez enviando el balón a córner, pero de ese saque de esquina nació el empate.

Adrián Niño, que debutaba esta temporada después de superar una lesión, aprovechó la acción para hacer el 1-1 en el minuto 87 y volver a exponer los problemas del Celta para defender su área en las jugadas a balón parado.

Giráldez dio entrada entonces a Iago Aspas en busca de una última reacción. El capitán estuvo muy cerca de devolver la ventaja a los celestes con un delicado remate que salió rozando la escuadra, pero el marcador ya no se movió.

El empate dejó al Celta con la sensación de haber desperdiciado una nueva oportunidad. Tuvo ventaja, generó ocasiones para cerrar el encuentro y acabó cediendo dos puntos en los minutos finales, castigado de nuevo por una acción a balón parado.