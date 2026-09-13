El Ayuntamiento de Vigo formaliza la concesión por 50 años del estadio de Balaídos al Celta
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta del Celta, Marián Mouriño, sellan la concesión a largo plazo del estadio de Balaídos en un acto protocolario previo al partido de LaLiga
EFE
El Ayuntamiento de Vigo ha formalizado este domingo la concesión administrativa del estadio municipal de Balaídos por un periodo de 50 años al club de fútbol Celta.
La ceremonia se ha celebrado en el estadio de Balaídos en los prolegómenos del partido Celta-Málaga que se inscribe en la competición de LaLiga.
La presidenta del Celta, Marián Mouriño, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, firmaron el acuerdo, que establece una concesión por un periodo de 50 años ampliable hasta un máximo de 75.
Mouriño hizo entrega al alcalde de Vigo de una maqueta exclusiva del estadio, símbolo de la estrecha vinculación entre la instalación, el Celta y la ciudad.
El acuerdo permite que el estadio de Balaídos pueda a partir de ahora se escenario de la organización de eventos musicales, además de deportivos.
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