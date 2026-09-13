Aspas se lesiona y no volverá hasta después del parón de selecciones

El partido contra el Málaga ha dejado secuelas más allá del empate cedido por el Celta en los minutos finales del partido. Además de conceder dos puntos al rival en un encuentro que parecía perfectamente controlado, el equipo celeste va a perder por algún tiempo, seguramente hasta después del parón de selecciones, a Iago Aspas.

El capitán saltó al terreno de juego en el minuto 84 y 4 minutos después se lesionó, sin posibilidad ya de pedir el cambio. Fue justamente al golpear el balón en un intencionado lanzamiento que se perdió cerca de la escuadra del portal de Herrero.

El Celta detallaba luego la primera impresión de los médicos sobre la lesión: «Iago Aspas sufre una posible rotura fibrilar en el recto anterior de su pierna derecha, pendientes de pruebas»

Y Claudio Giráldez, en sala de prensa, daba el artillero por perdido para los dos encuentros que el Celta debe disputar antes del parón de selecciones. «Viéndole cómo estaba en el terreno de juego, entiendo que para estos dos partidos [Omonia y Racing] está descartado y veremos el alcance», decía. Y agregaba: «Lo ideal es que hubiese parado, pero sabemos cómo es y no quería dejar al equipo con uno menos».

Golpe de calor

El entrenador del Celta se lamentaba después del partido de los problemas que han afectado a sus futbolistas de ataque, no solo la lesión de Aspas, sino también la baja a última hora de Pablo Durán, que no pudo jugar ayer debido a un mareo que sufrió en el banquillo debido a un golpe de calor.

«Tenemos la baja ayer en el entrenamiento de Jones, de Borja, y a Pablo Durán le ha dado un mareo y nos quedamos sin él para el cambio. Entra Iago, se lesiona», se quejaba el técnico. «Me encantaría haber ganado para poder hablar más de este tema, porque cuando no ganas si hablas de estas cosas parece que es una pataleta de un entrenador. Estoy convencido de que Iago no se hubiese lesionado en otras circunstancias y estoy convencido de que Pablo hubiese podido jugar el partido en otras circunstancias», dijo el técnico.

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No solo el delantero tomiñés sufrió los efectos de las altas temperaturas en Balaídos. Tres aficionados de la grada de Tribuna tuvieron que ser antendidos durante el encuentro debido a un golpe de calor.