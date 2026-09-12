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Joyería Suiza y As Celtas se alían en una colección de oro y plata

La presidente del Celta observa las joyas. | FDV

La presidente del Celta observa las joyas. | FDV

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R. V.

Joyería Suiza y As Celtas se han aliado. Las piezas de la nueva «Colección Celta» se presentaron en un evento que tuvo lugar en A Sede y que reunió a un selecto grupo de invitados, entre los que se encontraban las jugadoras de la plantilla celeste. Entre ellas, Ana Toubes, a la que se entregó el galardón de MVP de la pasada temporada.

La colección de joyas.

La colección de joyas. / FDV

La colección, ya a disposición de los aficionados, recorre emblemas como la cruz de Santiago, el blasón celeste, la doble «C» y la corona. La colección cuenta con 25 piezas exclusivas, que incluyen anillos tipo sello, pendientes, pulseras, colgantes y gemelos. Las joyas están elaboradas en metales nobles como el oro amarillo y oro rosa de 18 quilates y plata, incorporando zafiros celestes como corazón y detalles en rubíes. La propuesta se despliega en dos vertientes: la ‘Línea Identitaria’, con la presencia explícita del escudo, y la ‘Línea de Inspiración’, con interpretaciones más sutiles.

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