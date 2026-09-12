Fredi Álvarez: «Para medrar, os xogadores saben que teñen que escoitar»

El fantástico inicio de temporada del Celta Fortuna ha creado un ambiente inmejorable a su alrededor. Fredi Álvarez, su entrenador, lo disfruta sin dejar de tener los pies bien pegados al suelo porque sabe perfectamente que la Segunda División es más difícil que un crucigrama en japonés y más larga que una semana sin pan. «Comezou este verán e vai rematar o que vén», ejemplificó a modo de chanza el entrenador moañés. «Quien diga que el Fortuna no es candidato al descenso, se equivoca», añadió con rotundidad a continuación.

«Que o equipo está a facer as cousas regular tirando a ben? Si. Estou de acordo. Mais isto é moi longo e non podemos caer no de dicir que está todo feito porque para nada é así», subrayó Fredi, que reconoce que su equipo «está contento» tras el ascenso y el histórico estreno en la división de plata. «Isto xera unha enerxía e unhas ganas de amosar que somos quen de competir nesta categoría», apuntó. «Lóxicamente, gañar produce confianza. Pero cometeríamos un erro tremendamente grande se pensamos que a tempada será sinxela. Vai haber momentos moi duros e temos que estar preparados para iso. É formación e aprendizaxe», explicó, sin perder de vista su objetivo principal.

En esa vocación formativa tan prioritaria en el filial, el técnico morracense fue cuestionado sobre cómo trabaja su cuerpo técnico a nivel psicológico con chicos que muy acostumbrados a lo largo de sus trayectorias en la cantera del Celta a dominar con claridad la posesión en la inmensa mayoría de los partidos para que entiendan que a estos niveles, eso no siempre es posible. «Moi doado», resumió Fredi, que optó por el dato mata a relato. «Hai unha plataforma que non se trabuca. Plasma que o Castellón é o equipo con máis posesión da Liga. Entón, eles xa o entenden», reveló el morracense, que también aludió a la experiencia propia. «Os rapaces xa viron que o Andorra nos quitou o balón na primeira parte. Que o propio Castellón nos quitou o balón. Os xogadores danse conta do nivel dos rivais que teñen diante e aprenden que hai momentos nos que hai que aferrarse e estar máis baixos», enfatizó Fredi, que no se mostró preocupado por este tipo de contextos. «Este equipo ten moita fame e sen balón é moi perigoso. Corremos moi ben e temos futbolistas moi bos na transición», subrayó el moañés, que resumió todo en una frase: «Para medrar, os xogadores saben que teñen que escoitar».

Por lo demás, el entrenador del Fortuna confirmó que cuenta con Vlad Silva para el partido de este lunes ante el Eibar una vez se subsane el último trámite, que ayer era cuestión de horas. «Coido que vai chamar a atención de todos cando o vexades competir», deslizó sobre el jovencísimo futbolista portugués, aún juvenil de segundo año. «Ó principio cústoulle asumir a situación, pero falando con él fixémoslle entender. É un rapaz moi maduro, con moitas inquietudes», explicó sobre él.

Y sobre el conjunto armero, una advertencia: «É un gran equipo, con moita calidade e moito oficio. Ven de gañar tres partidos con portería a cero e iso é tremendamente difícil nesta categoría», avisó. Por último, informó de que Oliveras puede volver a la lista, pero que Bajcetic seguirá fuera.