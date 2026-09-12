Claudio Giráldez: «A la larga, esta manera de atacar nos va a dar más soluciones»

En contraposición a la psicosis que rodea al mundo del fútbol desde fuera, Claudio Giráldez puso el punto de serenidad desde dentro este sábado. El técnico porriñés asumió que su Celta no ha tenido el mejor inicio de temporada. Y no solo por los resultados. «No me preocupa», apuntó con convicción sobre el proceso de mejora en el juego, mientras desgranaba en una instructiva charla la receta para ser capaz de ampliar los lapsos de tiempo en los que el equipo celeste ha jugado bien, que los hubo, y desvelaba que el conjunto vigués está apostando por «una manera distinta de atacar» a la del curso pasado. «Insistir y trabajar», resumió en la respuesta corta.

En la larga aludió a la necesidad de «quitar tiempo» a los rivales, empezando por el Málaga este mismo domingo. «El ratio de ocasiones en contra es muy bajo quitando el partido del Athletic, en el que estuvimos muy mal a nivel defensivo», aclaró. Pero es en la portería contraria en la que más novedades está tratando de implantar el técnico porriñés, que provoca que «se ocupen los espacios del último tercio de una manera distinta» a la campaña pasada. «Muchas veces va vinculado a las coordinaciones entre nosotros, otras a nuestra mentalidad, ya que tenemos que ser más agresivos, y otras, a nuestras piernas para ser más insistentes y no ahorrar esfuerzos en esa parte final del campo», subrayó. «No hemos tenido tiempo suficiente para coordinar entre jugadores esta nueva manera de atacar y de construir», aludió.

Estoy metido en la evolución de lo que requiere el fútbol

Giráldez insistió en que no está preocupado por la situación. Es más, auguró bonanza para el futuro. «A la larga, esta manera de atacar nos va a dar más recursos, más soluciones y más control», enfatizó, mientras recordaba partidos del curso pasado que fueron capaces de ganar por tener «formas de hacer daño» que no se vinculaban a un control que otros días sí tuvo, pero «muy lejos de ganar los partidos». Por eso, en una mezcla de ambos factores, Claudio se declaró inmerso en «la evolución de lo que requiere el fútbol» al tiempo que recordaba que «los rivales cambian muchas cosas para jugar contra el Celta» últimamente. «Tenemos que asumir ese reto desde la tranquilidad, la paciencia, el fútbol, y la táctica, pero también desde una verticalidad, una osadía y un cambio de ritmo que no estamos teniendo para poder convertirlo en goles. Creo que a la larga lo conseguiremos», expuso con confianza, antes de introducir una pequeña matización: «Espero que sea a la corta, pero esto requiere un proceso».

Y en ello anda el entrenador del Celta. Con la mirada larga y la concentración corta. Por eso pidió varias veces a lo largo de su comparecencia «focalizarse en el Málaga sin pensar en nada más», dejando el estreno europeo en Chipre en un tercer plano. Y por eso, advirtió de lo importante que es impedir que «los extremos» del cuadro malaguista «vengan a jugar dentro», con todos los problemas que pueden causar a la espalda de los centrocampistas locales, como ya ocurrió con Sancet ante el Athletic. «Hay que entender que si el rival supera tu primera presión, tienes que reducir espacios hacia atrás», subrayó.

Burcio está evolucionando, tiene unas condiciones tremendas; va a ser el futuro de nuestro club

Y sobre Carlos Dotor, que llega a Balaídos con el Málaga pero aún perteneciendo al Celta, Claudio rechazó la famosa cláusula del miedo. «Es coherente que si no contamos con él este año, se pueda mostrar», dijo el porriñés, que bromeó con que espera «que no esté muy bien» este domingo, antes de recordar que además del madrileño, «Damián y Sotelo también podrían estar echando una mano», pero que, a veces, «los momentos personales, las aspiraciones y los roles» determinan también la confección de las plantillas.

En ese sentido, también pidió «paciencia» con Burcio, recordando que Miguel Román también se pasó un año entrenando con el primer equipo antes de entrar en las convocatorias. «Esto no quiere decir que Hugo vaya a tardar un año en jugar», apostilló el porriñés, que insistió en la calma. «Burcio está evolucionando, tiene unas condiciones tremendas. Va a ser el futuro de nuestro club, pero las expectativas que se generan en el entorno por mis decisiones no acaban de ser responsabilidad mía», remarcó.