El Celta recibe al Málaga entre la necesidad y la virtud

«Me da igual jugar bien. Lo que quiero es ganar». Esta afirmación tan cacareada alrededor del fútbol, más a menudo de lo deseable desde los propios profesionales, desafía a la lógica. Sobre todo si se expone semana a semana, partido a partido, jornada a jornada. La victoria es un objetivo para el corto plazo y una consecuencia para el largo plazo. Por eso, aunque todavía es pronto, el Celta anhela mezclar ambos colores en busca de aquello tan ansiado en el fútbol y en casi cualquier faceta de la vida: el equilibrio. Así, el partido de este domingo ante el Málaga une el conato de necesidad de sumar el primer triunfo del curso con el imperativo de lograr un buen juego sostenido en el tiempo que le permita estar más cerca de ganar que de perder a lo largo de la temporada.

Cierto que el fútbol es cortoplacista. Cierto que más allá del siguiente partido apenas hay nada. Cierto que manda el hoy. Pero eso no impide que hacer bien las cosas te dé más posibilidades de ganar. Como su nombre indica, esto es un juego. Por eso, jugar mejor que el adversario te va a dar más papeletas para que te toque la rifa. Es algo tan básico, que a veces se olvida. Por eso, Claudio Giráldez y sus futbolistas quieren recordarlo. En los cinco partidos disputados, lo han logrado por momentos. Conseguirlo de manera continua sería un gran primer paso. Para ganar al Málaga. Para ganar al Omonia. Para ganar a muchos rivales.

Y en eso anda el técnico porriñés, que seguirá sin poder contar con Febas para un centro del campo necesitado de mayor velocidad de balón en la segunda fase del juego. A Miguel Román le costó en ese rol casi de 10 contra el Getafe y, además, el equipo lo perdió en el inicio. A falta de ver cómo planifica estos tres partidos en seis días, el gondomareño podría repetir con Ilaix Moriba. La otra opción es el estreno de Burcio. Sin el ilerdense ni Antañón, con un esguince de tobillo, las opciones se reducen en el centro del campo. Tampoco estará Borja Iglesias por una recaída ni Jones El Abdellaoui, con molestias. A cambio vuelve Faye, mientras que Driouech y Sebas Cáceres acumulan una semana más de trabajo.

Por lo visto y percibido, el uruguayo es muy del gusto de Claudio. Hasta el punto de que no sería extraño verlo de titular. Habrá que descubrir quién le pone el cascabel al gato, toda vez que un futbolista importantísimo como Javi Rodríguez encadena dos suplencias seguidas, que Starfelt empieza a parecerse a sí mismo y que Yoel Lago ha iniciado el curso como el mejor defensor del equipo. En los carriles, Sergio Carreira se reivindica una y otra vez como imprescindible por su descomunal entendimiento del juego, que le permite venir dentro y dar continuidad al balón como un centrocampista más. Pese a ello, todas las opciones se contemplan. Y arriba, habrá que comprobar si aún no es pronto para que el extremo neerlandés no parta como titular. Sobre todo, porque el estreno continental del miércoles también es una plaza atractiva. Jutglà oposita a una plaza y Swedberg y Hugo Álvarez querrán reivindicarse en la izquierda después de quedarse sin minutos en Getafe.

Enfrente estará el Málaga de Juan Funes. Y de Juan Carlos Andrés, su segundo, que regresa a su ciudad para enfrentarse a Claudio y a Aspas, a los que dirigió en una selección de Vigo cuando tenían 12 años. El cuadro malacitano suma dos puntos en su regreso a Primera. Es decir, que como el Celta, persigue estrenar su casillero de triunfos. Y aunque le falta experiencia en la máxima categoría, le sobra talento entre líneas con Larrubia y amenaza con Chupe. Son los principales peligros a controlar. Pero más allá de los demás, lo más importante es centrarse en uno mismo. Y mejorar. Y hacer todo lo posible por jugar bien, que es lo te va a acercar más a ganar. Por necesidad y por virtud.