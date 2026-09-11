El reencuentro de Juan Carlos Andrés con Iago Aspas y Claudio Giráldez: de regreso al semillero

Los caminos del fútbol son inescrutables. Se unen, se entrelazan, se juntan y se separan. A veces se tocan de soslayo para volver a coincidir décadas después, cuando las brumas de la memoria amenazan con diluirlo todo, pero solo hace falta un chispazo para que el cielo vuelva a ser azul. Con los recuerdos intactos. Son sensaciones comunes a cualquiera en un mundillo tan variable, con tantas subidas y bajadas, y con toda la ingratitud que encierra que tu destino lo controle algo tan incontrolable como los resultados. Lo que siempre quedan son las personas. Y tres de ellas volverán a encontrarse en Balaídos este domingo, cuando el Celta-Málaga reúna a Claudio Giráldez y Iago Aspas con Juan Carlos Andrés, segundo entrenador del conjunto costasoleño, que dirigió a ambos en la selección de Vigo.

Han pasado 27 años. Casi tres décadas de montaña rusa para los protagonistas. El porriñés desarrolló una carrera futbolística que no superó la Segunda B mientras su cabeza ya pensaba como la de un entrenador. Del morracense no hay mucho más que decir más allá de que disfruta de la última temporada de una historia legendaria.

Aspas, (2º por la izquierda, abajo) y Claudio Giráldez (3º por la derecha, arriba). / cedida

El viaje del técnico vigués es el de tantos y tantos profesionales que pican piedra durante años. Empezó en la cantera del Celta con 19. Después se convirtió en uno de los técnicos más jóvenes en dirigir en categoría estatal cuando se hizo cargo del Gondomar. Luego, Gran Peña y Alondras, con un tal Fredi Álvarez -otra lazada del destino-, recién retirado como futbolista, como su segundo. Rápido de Bouzas, Boiro, Compostela. Pero la élite lo esperaba como segundo. Lo fue de Eusebio en la Real Sociedad y en el Girona. Probó en Portugal e incluso en Colombia. Hasta que el Málaga de Juan Funes le abrió sus puertas el año pasado para colaborar activamente a un ascenso que ahora disfruta, renovado por dos años hasta 2028.

Mañana se verá las caras con sus dos pupilos de aquella selección de Vigo de fútbol 7 que en 1999 ganó el Trofeo Caixa Galicia en el campo de A Xunqueira a la de A Coruña (4-2). Claudio y Aspas tenían 12 años. Otro zurdo de seda, Mateo Míguez, también estaba en aquel equipo. Ahora, trabaja en la dirección deportiva del Celta y durante una temporada compartió vestuario con Giráldez en O Vao y antes, unas cuantas con Iago en Santa Marina y Celta B. Junto a ellos, grandes futbolistas como Yoel Rodríguez, Adrián Mouriño o Carlos Rodríguez ‘Caloi’, entre otros muchos de aquel semillero al que ahora regresa Juan Carlos Andrés.