Solo falta Cáceres por estrenarse

La rotación extrema, más que ninguna otra seña de identidad, define la gestión de Claudio Giráldez. El técnico muta constantemente su once (nunca lo ha repetido en sus 112 partidos al frente del equipo), agota siempre los cinco cambios y reparte minutos modificando piezas sobre un esquema de cabecera, el 3-4-3, en función del plan de partido, la administración del cansancio y los picos de forma o las características del adversario. Su Celta es más reconocible por el estilo de juego que por los futbolistas empleados, que a menudo se desempeñan en distintas posiciones sobre el campo.

La actual temporada no ha sido diferente de las dos anteriores: 5 alineaciones diferentes en 5 partidos y 23 jugadores utilizados (21 como titulares), con la peculiaridad de que ningún futbolista de campo ha comenzado todos los partidos. La única pieza inmutable ha sido el portero, Andrei Radu. Tan solo no ha debutado esta temporada el defensa central Sebastián Cáceres, incorporado en las últimas horas finales del último día de mercado. Con solo un par de entrenamientos a sus espaldas, el internacional uruguayo fue convocado por primera vez por el técnico para la reciente visita al campo de Getafe, pero no dispuso de minutos. Es probable que los tenga este domingo en Balaídos contra el Málaga. Su estado físico es impecable y Giráldez considera que va a ofrecer rendimiento inmediato, pese a que necesita adaptación.

Ocho futbolistas han participado en los cinco partidos: Radu, Yoel Lago, Carreira, Miguel Román, Ilaix, Javi Rueda, Jutglà y Iago Aspas; Marcos Alonso (sancionado en uno), Javi Rodríguez, Javi Galán, Pablo Durán y Williot ha disputado cuatro; Starfelt, Febas (actualmente lesionado), Jones El Abdellaoui y Hugo Ávarez en tres; Álvaro Núñez, Hugo González y Driouech 2; y Abdoulaye Faye, Andrés Antañón y Borja Iglesias en uno. Driouech, fichado con la competición ya en marcha y con bajo ritmo competitivo, y Borja Iglesias, corto de preparación y luego lesionado, son los dos únicos jugadores de campo que todavía no han sido titulares esta temporada, además de Cáceres. Sí lo ha sido Antañón, canterano con ficha del Fortuna, que inició el choque contra la Real Sociedad. Once de los jugadores empleados por Giráldez se formaron en A Madroa o han pasado en algún momento por el filial: Aspas, Miguel Román, Yoel Lago, Sergio Carreira, Javi Rueda, Javi Rodríguez, Pablo Durán, Hugo Álvarez, Andrés Antañón y Borja Iglesias.

La rotación ha resultado especialmente perceptible en la defensa y en la delantera. Giráldez ha empleado en la retaguardia diferentes combinaciones con Marcos Alonso, Yoel, Javi Rodríguez, Starfelt, Faye y Álvaro Núñez. La expulsión del veterano central madrileño contra Osasuna, su posterior sanción y la tardía incorporación de Sebastián Cáceres han influido en esta variación. Más movido ha estado aún el frente ofensivo, donde el preparador celeste ha empleado cinco diferentes tridentes en cinco partidos: Jones-Jutglà-Hugo Álvarez contra el Valencia; Aspas-Pablo Durán-Williot frente a Osasuna; Hugo González-Jutglà-Williot ante el Athletic; Antañón-Jutglà-Williot contra la Real Sociedad y Aspas-Pablo Durán-Hugo González en la última jornada frente al Getafe.

El centro del campo, con menos opciones de rotación, ha sido la línea con mayor continuidad después de la portería. Giráldez ha probado tres parejas distintas con otros tantos jugadores, excluyendo de momento al canterano Hugo Burcio, con ficha del Fortuna pero en dinámica del primer equipo, de la ecuación. Miguel Román-Febas; Miguel Román-Ilaix y Febas-Ilaix han sido las combinaciones elegidas. La lesión de Febas, con una contusión costal que le ha hecho perderse los últimos dos partidos, ha restado opciones al técnico. Sin embargo, Antañón, que podía ser opción para el medio campo, ha actuado en el frente ofensivo como falso extremo en el único partido en el que ha participado.

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El extenso empleo de las rotaciones no es consecuencia de un calendario más comprimido esta temporada (5 partidos en 17 días) tras el aplazamiento del partido inaugural contra Osasuna. Se trata más bien de un patrón que el entrenador del Celta ha repetido en las dos temporadas anteriores, en las que también empleó a 23 jugadores y concedió 21 titularidades en las 5 primeras jornadas, agotando en todas las ocasiones los cambios. En términos de puntos, sin embargo, el rendimiento ha sido dispar: 9 en el curso 24-25, 4 la pasada temporada y 3 en lo que se lleva jugado del presente campeonato.