Un ambientador del Celta: el Integra escoge el perfume del celtismo

El Celta tendrá un ambientador con su sello. Los jugadores del Integra han sido quienes han escogido el perfume del futuro producto en una visita a las instalaciones y los laboratorios de la empresa Zelnova Zeltia, su principal patrocinador.

El equipo inclusivo del club, vigente campeón de LaLiga Genuine —el segundo título liguero de su historia—, acudió a la empresa situada en O Porriño para conocer el proceso de fabricación de los ambientadores y seleccionar el olor «que servirá como punto de partida para el desarrollo» del suyo propio, afirma la propia entidad viguesa en una nota.

La iniciativa lleva el sello de la Fundación Celta y supone una iniciativa más para «reforzar la visibilidad del Celta Integra Zelnova y contribuir a que la inclusión esté cada vez más presente en la vida empresarial, deportiva y social de Galicia».

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Al acto, celebrado este jueves, acudieron igualmente miembros del patronato de la Fundación Celta como la atleta paralímica Desirée Vila y los también consejeros de la institución celeste Miguel Álvarez y Antón Álvarez.