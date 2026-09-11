Segunda RFEF
As Celtas, de nuevo en A Madroa frente al Real Oviedo en Copa
La Copa de la Reina de fútbol femenino volverá a la ciudad deportiva de A Madroa a finales de mes (29 o 30 de septiembre) o el primer día de octubre.
La segunda eliminatoria del torneo del KO enfrentará a As Celtas con el Real Oviedo. Por la disposición inicial según la proximidad geográfica de As Celtas, Real Avilés, Real Oviedo y Sporting de Gijón, todos de 2ª RFEF, el Celya sabía que le esperaba el conjunto ovetense.
Rocío Fernández, jugadora del Getafe, fue la encargada de extraer del bombo la bola céltica en primer lugar, asegurando así el factor campo a favor para el equipo que dirige David Ferreiro.
El conjunto céltico va a vivir un mes de septiembre extraordinariamente local: dos partidos ya jugados contra el Real Avilés (Liga y Copa), Osasuna B este domingo en A Madroa (11:00), visita al Madrid CFF B el día 20 y dos partidos más en Vigo: el Sporting de Gijón en la Liga (sábado 26) y el Oviedo en la Copa de la Reina.
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