Un soplo de aire fresco

La mejor noticia del exiguo empate firmado contra el Getafe fue la constatación de que Hugo González ha llegado al primer equipo del Celta para ser un jugador importante. En su segunda aparición esta temporada, el versátil atacante valenciano refrescó el anquilosado ataque celeste en el Coliseum, asistió desde la esquina a Carl Starfelt para igualar el partido y provocó la expulsión de Zaid Romero, además de protagonizar las mejores acciones ofensivas de los de Claudio Giráldez.

Nada que no se sospechara, pese a que hasta el pasado lunes su participación se había limitado a 45 minutos en el duelo disputado en Balaídos contra el Athletic Club con escasa incidencia en el ataque. Hace ya algunos meses que el valenciano viene pidiendo paso con goles y buenas actuaciones con el Fortuna, del que fue máximo artillero y asistente el pasado curso. En poco más de año y medio, Hugo ha pasado de descarte del Cartagena a liderar el ataque del filial celeste y ganarse este verano una de las codiciadas 25 fichas de la primera plantilla del Eurocelta. Llegado en el mercado de enero de 2025, sus primeros meses a las órdenes de Fredi Álvarez ya fueron prometedores: 5 goles y 3 asistencias en 13 partidos, que propiciaron su adquisición en propiedad.

Su explosión definitiva llegó el pasado curso, que el valenciano completó firmando 18 goles y 9 asistencias (27 intervenciones directas de gol), siendo especialmente decisivo en los partidos del play-off de promoción -doblete en la semifinal contra el Europa y doblete y asistencia en la final contra la Ponferradina- que certificaron el histórico ascenso del filial celeste a Segunda División. Tan alto rendimiento le concedió una oportunidad en pretemporada, que el chico no desaprovechó convirtiéndose en el máximo goleador del equipo en la fase preparatoria: 6 goles en 5 partidos. Unos días antes del inicio liguero, Claudio Giráldez le comunicó la noticia llevaba tanto tiempo anhelando: tendría ficha en el conjunto de Primera División.

El dinamismo y olfato de gol mostrado en pretemporada y su condición de ex del Valencia (llegó a disputar 9 partidos en Primera División con el cuadro valencianista) hicieron pensar que podría ser titular o al menos tener minutos en Mestalla, pero Giráldez aplazó su reestreno en la máxima categoría todavía un par de jornadas. «Hay que tener paciencia. Estamos en la segunda jornada. Hugo viene del Fortuna y hay jugadores que tienen mecanismos para jugar más minutos en la parte inicial en ciertos partidos. Hugo es un jugador inteligente. En función de lo que va pasando vamos eligiendo a unos u otros», explicaba el técnico celeste sobre la suplencia del valenciano ante su ex equipo. Y precisaba a continuación: «Me encanta Hugo González, pero tenemos que tener paciencia con él, como hicimos con Alfon, que no participó en los primeros partidos, aunque son jugadores diferentes. Hugo encaja a la perfección en nuestra manera de jugar».

Noticias relacionadas

Los hechos no han tardado en confirmar las palabras del técnico. Tras un opaco debut frente al Athletic, Hugo ofreció contra el Getafe una prometedora actuación en la que bosquejó las virtudes que lo ha aupado al primer equipo celeste: versatilidad (comenzó en la izquierda, pero apareció por distintas zonas del frente ofensivo), capacidad para romper líneas con la conducción (generó una de las mejores ocasiones del partido con regate, velocidad y disparo) y un guante en la pierna derecha (aportó buenos centros y ejecutó con gran precisión el córner que Starfelt convirtió en el gol del empate). No son sus únicas virtudes, pues él mismo se considera un atacante con buen criterio en la toma de decisiones («Me equivoco poco o muy poco», decía en una entrevista con este diario), con facilidad para armar el disparo y buena finalización, amén de haber demostrado ser un excelente lanzador de faltas.